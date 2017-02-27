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27.02.2017 18:10

В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих

В Петербурге в ближайшее время начнет работу первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих зрителей.

Как сообщили в комитете по культуре, в кинотеатре «Восход» (ул. Пограничника Гарькавого, 22/1) было установлено новое кинооборудование, одной из главных особенностей которого является возможность просмотра специальной программы фильмов слабослышащими и слабовидящими людьми.

Эта система сейчас находится на стадии тестирования, но скоро заработает в полном режиме. Таким образом, кинотеатр «Восход» станет первым кинотеатром в Петербурге, специально оснащенным для слабовидящих и слабослышащих людей.


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