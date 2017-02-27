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27.02.2017 17:29
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Покупатели спешат на юг

Южное направление как в Петербурге, так и в пригородной зоне активно развивается: с появлением здесь новых крупных строительных проектов часть спроса постепенно перетекает с севера на юг.
Покупатели спешат на юг
Александр Тарасенков/Интерпресс

В Петербурге и пригородной зоне Ленобласти исторически так сложилось, что наиболее активное развитие жилого строительства всегда – в северном направлении. Появляются все новые и новые, в основном крупные жилищные проекты, которые притягивают спрос. Ведь тенденция такова: где больше строят, там больше и продают. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», наиболее популярным направлением у покупателей на первичном рынке в петербургской агломерации как в черте города, так и в пригородной зоне остается северное. На него приходится порядка двух третей от объема спроса, то есть здесь в 2016 году было продано около 3,3 млн кв. м жилья в новостройках. Но здесь уже не так много новых интересных для девелоперов и покупателей локаций, а в некоторых местах уже слишком высокая конкуренция.

Поэтому в последние годы отмечается все более активное развитие южного направления. В частности, по мере вывода новых проектов и развития новых локаций в этом направлении ожидается увеличение доли в продажах строящегося жилья Московского, Пушкинского и других районов на юге.

Приоритеты меняются

«Южное направление пока застраивается не так активно, как северное, – уверена Елизавета Яковлева, руководитель маркетинга и аналитики Лаборатории МЕТРОВ. – Но как раз на юге строятся новые дороги, реконструируется Киевское шоссе, проект города-спутника «Южный» признан приоритетным. Популярность южного направления постоянно растет, объем продаж здесь увеличивается».

«Постепенно масштабное жилищное строительство смещается с севера на юг города, – подтверждает Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости ГК «ЦДС». – Именно здесь в ближайшие годы появятся новые крупные проекты комплексного освоения территории. Полагаю, что в ближайшие десять лет Красносельский и Пушкинский районы города, а также прилегающие к ним земли Ленобласти переживут настоящий строительный бум».

В частности, застройщик и сам приложил к нему руку: ГК «ЦДС» активно строит в Московском районе города. В конце 2016 года ЦДС ввела в эксплуатацию ЖК «Пулковский 3». Это 25-этажный дом на 395 квартир на Пулковском шоссе, д. 36, корп. 6. А в 2017 году ЦДС приступит к строительству жилого комплекса на юге Московского района, неподалеку от пересечения Пулковского шоссе и КАД. Строительство будет вестись в несколько очередей, общая площадь комплекса составит около 150 тыс. кв. м. Проектом также предусмотрено возведение социальной и торговой инфраструктуры: школы, детского сада, поликлиники, торгового комплекса, паркинга.

Удачное место

Территория Московского района – одного из самых популярных в Петербурге у покупателей жилья – активно развивается. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», объем проданного здесь строящегося жилья составляет около 10 – 11% от всего реализованного жилья в Северной столице на первичном рынке в 2016 году. Сейчас здесь строится 21 жилой комплекс. Это 36 объектов, если считать и очереди строительства. В основном это дома комфорт-класса, есть и проекты в сегменте бизнес. Средние цены строящегося жилья масс-маркет в Московском районе составляют около 128,4 тыс. руб. за «квадрат», что на 19% выше, чем в среднем в обжитых районах города.

Будет развиваться и приграничная зона на стыке Пушкинского и Московского районов Петербурга. Сейчас здесь реализуется пять проектов. Это «ЭкспоГрад» от ИСК «Вита», «Образцовый квартал-1» и «Образцовый квартал-2» от компании «Терминал-ресурс», «Неоклассика» от компании «Царская стрела», «Царский двор» от ГК «Лидер Групп».

Недавно на рынок вышел новый жилой комплекс «Планетоград» – совместный проект израильской компании Morgal Investments и компании Setl City. У Пулковского шоссе появится малоэтажный жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой – высота его составит 18 м, это всего 4 этажа с мансардой. В  проекте с оригинальной концепцией – 8 кварталов-«планет». В декабре 2016 года стартовало возведение квартала «Земля». Появятся четырехэтажные дома с мансардами, подземные и надземные паркинги, школа на 825 мест и детсад на 220 мест. Квартал «Земля» планируется завершить в 2020 году. Всего в проекте будет 8 школ на 5775 мест, 8 детсадов на 1730 мест и поликлиника, а также будут магазины, кафе, предприятия сервиса.

Застройка территории на границе Пушкинского и Московского районов в ближайшие годы будет продолжена. Здесь расположены крупные участки, где в перспективе будет построено жилье. К примеру, готовится к реализации жилой комплекс компании «Аквилон Инвест». Ряд лендлордов также готовит свои земли для привлечения партнеров с целью реализации проектов.

В Пушкине и окрестностях

Непосредственно в Пушкинском районе также активно идет строительство. «Наша компания реализует на юге города, в исторической части города Пушкина проект пятиэтажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, – рассказывает директор по маркетингу и продажам компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Екатерина Гуртовая. – Комплекс имеет удачное местоположение – в историческом районе София, буквально в окружении трех исторических парков Царского Села и Павловска, в той части города, где имеется вся необходимая инфраструктура. Проект INKERI был выведен на рынок в 2013 году. В сентябре 2016 года мы ввели в эксплуатацию первую очередь комплекса. Это 9 домов на 598 квартир; 90% квартир к тому времени были уже проданы. Сейчас мы завершаем строительство и сдадим   во втором квартале 2017 года вторую очередь, включающую 4 дома на 280 квартир, а в декабре 2016 года приступили к строительству и открыли продажи квартир в домах третьей очереди – это 4 дома».  Всего на территории площадью 15, 6 га в рамках проекта INKERI, полностью выполненного в стиле современной финской архитектуры и состоящего только из 5-этажных домов, будет построено 130 тыс. кв. м. жилья (3000 квартир).

В Пушкинском районе, в частности в Шушарах, будет реализован и крупный проект ГК «Лидер групп». Там построят настоящий город: проект комплексного освоения будет расположен на участке более 100 га, в течение 15 – 20 лет будут построены 11 кварталов, включающие 46 домов, а также социальную инфраструктуру.

В активной фазе находится и развитие проекта «Южный», который займет территорию целых 2000 га как на территории Петербурга, так и Ленобласти. Здесь может быть построено 4,3 млн. кв. м жилья.

Красносельский район – тоже популярный район, в котором еще остались незастроенные территории. Будут развиваться земли у Петергофского шоссе, где уже сейчас реализуется масштабный проект комфорт-класса от Setl City «Солнечный город», а также строится «Английская миля» от компании Glorax Development. Участки под застройку у ряда девелоперов, в частности, ГК «КВС» и других есть в Петродворцовом районе города. На границе Красносельского и Ломоносовского районов активно застраивается Горелово и Ново-Горелово. Здесь реализует свои проекты эконом-класса компания «Ленрусстрой».

Идет активная работа и в поселке Новоселье Ломоносовского района. «Мы реализуем масштабный проект – квартал NEWПИТЕР – в поселке Новоселье, – рассказывает Беслан Берсиров, заместитель генерального директора АО «Строительный трест». – Собственником данной территории изначально был разработан проект планировки с зонами жилой застройки, коммерческой недвижимости, рабочих мест. Мы выкупили около 85 га под свой проект. И сегодня активно ведем здесь строительство. В ЖК NEWПИТЕР уже построено 4 жилых дома общей площадью более 80 тыс. кв. метров, три из них заселены. В рамках проекта запланирована вся необходимая инфраструктура: торгово-офисные комплексы, фитнес-центр, 6 детсадов ориентировочно на 1150 мест, 2 школы на 1600 мест. В этом году мы уже открыли первый детский сад на 145 мест, а в 2019 году планируем сдать школу на 550 мест».

Масштабное строительство планируется и в южной части Всеволожского района. В частности, в Свердловском поселении на правом берегу Невы. Сергей Терентьев рассказывает, что при наличии благоприятных внешних факторов в текущем году ГК «ЦДС» может приступить к строительству первой очереди проекта комплексного освоения территории «Новосаратовка». Предусмотрено строительство 4,5 млн. кв. м жилья на 114 тыс. человек, будут созданы рабочие места и значительное число социальной инфраструктуры. «Этот проект рассчитан на 25 лет, мы планируем реализовывать его вместе с компанией-партнером», – уточняет он.

Александра Ширяева, «Фонтанка.ру»


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