В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay

В Петербурге 28 февраля в третий раз пройдет SpayDay – день кастрации и стерилизации домашних животных. В мире World Spay Day (Всемирный День кастрации домашних животных) проводится ежегодно с 1995 года в последний вторник февраля уже в 70 странах.

Присоединить к SpayDay Петербург решила четыре года назад Анна Кондратьева – врач эрмитажных котов и основательница «Музея Кошки» и «Республики Кошек». Первое время, когда она объявила об этом и стала привлекать клиники, то получала даже угрозы в личных сообщениях. Теперь же SpayDay проходит по всей России – в этом году в нем примут участие 47 регионов, 252 ветеринарных клиники, 1213 ветеринарных врачей, 521 волонтер.

Основная задача, которую ставят организаторы – не столько кастрировать как можно больше кошек и собак за один день, сколько помочь людям преодолеть собственные комплексы и стереотипы и донести мысль, что стерилизация и кастрация – наиболее эффективный способ минимизировать популяцию бездомных животных.

Анна Кондратьева сообщила, что в этом году планируется стерилизовать от двух до двух с половиной тысяч кошек и котов. В Петербурге ситуация с безнадзорными собаками и их стерилизацией находится под контролем, создана специальная программа, выделяются деньги из городского бюджета. Безнадзорные собаки после стерилизации чипируются и выпускаются туда, где они жили раньше.

С кошками дело обстоит иначе. Их никто не считал – ни домашних, ни бездомных. Специальную программу «Котокультурная столица» – для обустройства жизни дворовых котов делает все та же Анна Кондратьева, а Управление ветеринарии – поддерживает морально.

Фото: Галина Артеменко

Между тем, если котов не стерилизовать, то пара бездомных животных за 6 лет способна расплодиться до 66088. Хотя следует сказать, что свыше девяноста процентов кошек, оказавшихся на улице, очень быстро погибает, за год-полтора. Стерилизованные животные не устраивают «концертов», ведут себя спокойнее, живут, кстати, дольше.

Как пояснила Анна Кондратьева, если в SpayDay стерилизовать пять и больше дворовых котов – то клиники-участники сделают это бесплатно, а в целом стерилизация в этот день пройдет по минимальной цене.

О том, какие петербургские ветеринарные клиники участвуют в SpayDay, можно узнать здесь: http://spayday.ru/.