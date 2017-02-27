Метрополитен уводит миллиарды на запасной путь

В петербургском метро поезда нового поколения снимают с линии и ставят в депо из-за странных повреждений. Многомиллиардные закупки к Чемпионату мира это, судя по всему, не остановит.

В ходе показательной поездки на новом составе «Юбилейный» на прошлой неделе начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин рассказал журналистам, что некоторые узлы на современных вагонах оказались неисправны. При этом глава подземки уточнил, что никаких опасных для пассажиров поломок не выявлено, проводится соответствующий ремонт. Общая интонация заявлений — ничего страшного не происходит.

Между тем, по данным «Фонтанки», все несколько серьезней. Речь идет о механическом повреждении трехметровой металлической тяги. Фактически на ней появилось что-то вроде импровизированной резьбы. Поломку обнаружили при плановом осмотре. Металлическая деталь, о которой идет речь, выполняет две функции: соединяет тележку колесных пар и кузов вагона, а также является креплением устройства автосцепки вагона. Об этом рассказали сразу несколько источников — в том числе из службы подвижного состава. По их словам, из эксплуатации выводили минимум 5 составов с Невско-Василеостровской линии, их ставили «на прикол» в депо. По информации редакции, стабильно на маршрут выходят составы 22001-22002, 22003-22004, 22011-22012 и 22015-22016. Вопросы возникли к составам 22005-22006, 22007-22008, 22013-22014, 22019-22020, 22021-22022. Как минимум, часть из них уже была снова замечена на линии.

Фото поврежденной тяги уже выложено в профильные форумы в Интернете. Пользователи спорят, в какой момент произошла деформация и насколько серьезной является поломка.

Главный ревизор «Петербургского метрополитена» Виктор Плещеев подтвердить информацию отказался. Он заявил, что для него это новость и делегировал все полномочия по комментарию пресс-службе предприятия. При этом Плещеев подчеркнул: обо всем, что происходит с техникой под землей, он узнает одним из первых. Видимо, у 200-тысячной суточной аудитории «Фонтанки» есть шанс в этот раз его опередить.

Пресс-служба «Петербургского метрополитена» при первоначальном обращении редакции опровергла данные о снятии поездов с эксплуатации. Последний комментарий был более объемным. «Подвижной состав, имеющий неисправности или отказы, угрожающие безопасности движения, незамедлительно снимается с линии, – заявил начальник службы подвижного состава подземки Игорь Шлендов. – Выявленные на вагонах (изготовитель: ОАО «ОЭВРЗ») работниками ГУП «Петербургский метрополитен» незначительные отступления чертежа тяг связи кузова с тележкой, носили характер, не угрожающий безопасности перевозки пассажиров. Данные несоответствия были устранены силами и за счет ОАО «ОЭРВЗ» в рамках гарантийных обязательств путем замены тяг связи кузова с тележкой на новые». Метрополитен намерен взыскать неустойку с производителя за простой, рассказали источники редакции.

Из реплики Шлендова неясно, сколько составов снимали с эксплуатации и были ли они возвращены на маршрут. По информации «Фонтанки», изначально их отвезли в место постоянной «прописки» – Невское депо, а затем почему-то перегнали в Московское. Это, как минимум, странно. В ТЧ-3 «Московское» нет соответствующей ремонтной базы, и новые составы с асинхронным тяговым двигателем там не дислоцируются. Возможно, Невское депо было перегружено — оно обслуживает и зеленую, и оранжевую ветки. Но в этом случае, на сторонний взгляд, было бы логичнее отвезти «Юбилейные» в ТЧ-1 «Автово» – по крайней мере, там находятся сходные по конструкции красные составы ТМХ.

В «Трансмашхолдинге» от комментариев открестились, отправив к дочерней компании ТМХ – «Октябрьскому электровагоноремонтному заводу», который и является формальным производителем составов модели «Юбилейный». Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что в реальности поезда выпускает подмосковный «Метровагонмаш», еще один завод группы ТМХ. Представитель ОЭРВЗ, в свою очередь, заявил, что вопросы эксплуатации «Юбилейного» решаются вместе с «Петербургским метрополитеном» в оперативном порядке, а сами поезда соответствуют высшим требованиям безопасности.

Сами по себе технические проблемы «Юбилейных» составов не новость. Сразу после первых поставок в 2015 году выяснилось, что светильники открытия станционных дверей на поездах дают сбои. Наблюдались случаи деактивации кабины и несанкционированного открытия межвагонных дверей. Из-за этого лишь два состава из шести первой партии постоянно работали на зеленой ветке метро. В самом метрополитене утверждали, что остальные четыре используются для обучения машинистов. Отвечая на соответствующую публикацию «Фонтанки», руководство предприятия заявило, что поезда серии «Юбилейный» не имеют технических проблем, которые описывались в статье, а сам текст назвало намеренной провокацией.

Правда, неисправность восьмивагонных «Юбилейных» на красной ветке опровергнуть таким образом было сложнее. Раскрашенные в красный цвет так называемые «мясные» поезда зависали прямо на станциях в часы пик, сбивая график движения. Приводы немецкого производства оказались не готовы к манере петербургских пассажиров удерживать двери вагонов и вставали намертво прямо у платформ.

Однако странная механическая деформация металлической тяги — вещь посерьезнее «залипающих» дверей. В случае отказа от замены эта тяга может повредить саму тележку, а также оборудование, включая двигатель, говорят источники «Фонтанки».

Сейчас метрополитен получил 138 вагонов нового образца. К началу Чемпионата мира по футболу, по словам вице-губернатора Игоря Албина, их количество должно составить 354. Полностью заменят подвижной состав на зеленой ветке, по которой болельщики будут добираться до стадиона на Крестовском острове во время ЧМ-2018. В рамках контракта для Невско-Василеостровской линии ТМХ произвел 11 составов (3 млрд рублей), а затем выиграл тендер на поставку еще 20 — для Кировско-Выборгской линии (10,5 млрд рублей). Осенью 2016 года ТМХ отбил у соперников право на поставку 27 шестивагонных поездов для зеленой ветки за 13,7 млрд рублей, причем метрополитен собрался брать кредит под эту закупку.

Модель «Юбилейный» – как и ее конкурент, «НеВа» от «Вагонмаша» – разрабатывалась специально для Петербурга. К слову, у «НеВы» также раньше возникали проблемы при эксплуатации. Однако заявленная программа обновления подвижного состава слишком масштабна — и приурочена к слишком заметному событию, чтобы сейчас менять подрядчика. В последнее время за контракты петербургского метро спорят только «Вагонмаш» и ОЭРВЗ. Так что от запланированных закупок на десятки миллиардов, видимо, никто не откажется — даже несмотря на пресловутые «незначительные отступления», как это называют в руководстве метрополитена.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»