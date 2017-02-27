Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование

Расходы консолидированного бюджета РФ на образование в реальном выражении уменьшились, сказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин 27 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он призвал увеличить расходы на образование и отметил, что их уменьшение недопустимо для развития экономики, сообщает RNS.

«К сожалению, образование в процентах ВВП государственного финансирования достигло 4,1% в определенный год и сейчас снова скатилось до 3,6% буквально за три года. К сожалению, трехлетний бюджет принят так, что у нас по сути в номинальном выражении почти сохраняется образование в бюджете, консолидированный бюджет вместе с субъектами около 3 трлн 30 млрд, так прогнозируется и останется. Это в реальном выражении уменьшение, это уменьшение в процентах ВВП», — сказал Кудрин.

«Это недопустимо для нынешнего этапа развития мира, экономики и попытки выйти на темпы экономического роста», — отметил Кудрин.