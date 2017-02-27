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27.02.2017 17:14
5 Комментариев

«Церковная лавка онлайн»

Церковный сервис не чужд технического прогресса — к такому выводу пришел православный корреспондент «Фонтанки», сумев дистанционно установить в Кремле свечку за здравие.
«Церковная лавка онлайн»
Дарья Иванова/Интерпресс

Благодатное время Великого поста, начавшегося 27 февраля у православных, приносит с собой не только повышенное молитвенное настроение. В среде верующих бытует выражение «постовые искушения». Но теперь оно применимо не только к обычным церковным практикам: в эпоху технического прогресса лукавый активно смущает души и в Сети.
 
В Прощеное воскресенье автор этих строк посетил храм с целью получения Божией помощи и духовной настройки на Великий пост. Не обошлось без заказа дополнительных услуг: одновременно с объявленным пожертвованием в 400 рублей в свечную лавку отправилась записка в 10 имен, которые во время всего поста будут поминаться во здравие в алтаре храма – каждый день вплоть до среды Страстной Седмицы.
 
Такое благочестивое деяние издавна принято в великопостное время и приносит много пользы как тостуемым, так и храму и самому заказчику услуги. Но по зрелом размышлении стало ясно, что денежные средства, отведенные на духовные вложения, можно было бы потратить куда эффективнее: после недолгих поисков в Сети можно было бы найти и расценки пониже, и храмы попрестижней.
 
Например, абсолютно божеская такса установлена в одной из самых известных русских обителей – Псково-Печерском монастыре. Стоимость одного имени в записке на Великий пост составит всего 10 рублей. Доступен и заказ сорокоуста – только лишь 200 рублей и в течение 40 дней совершается поминовение на литургии во время проскомидии с выниманием частицы. Объяснять детали долго, впрочем, практикующим христианам и так все понятно, а праздно любопытствующим лучше не обременять себя излишними знаниями. Существуют и иные виды молитвенных услуг. «Для вечного поминовения пишите запрос на электронную почту», – гласит сайт монастыря, тариф не указан.
 
Заказать постовые записки на сайте Валаамского монастыря не получится, а сорокоуст там подороже – уже 300 рублей. В монастыре понимают, что верующие, привычные к традиционным формам подачи записок, могут пребывать во смущении. Поэтому следует исчерпывающее разъяснение: «Если раньше нужно было проделать достаточно длинный путь для того, чтобы попасть в монастырь самому, или же найти человека, собирающегося в паломническую поездку, и все это занимало не один день, то теперь процесс подачи записки занимает считаные минуты… в качестве аргумента в пользу такого варианта подачи записок можно привести пояснение духовного смысла церковного поминовения, который заключается не столько в преодолении трудностей, связанных с подачей, сколько в необходимости молитвенного соработничества Господу. А вот этого скорость подачи-приема записок не отнимает».
 
Молитвенное соработничество Господу осуществляется путем электронных платежей («для быстрой оплаты можно воспользоваться QR-кодом, который будет выдан на странице подтверждения заказа»), а также обычным почтовым переводом («мы обратимся с запросом в отделение связи о поступлении пожертвования»). Правда, этот способ не рекомендуется: «Валаам – это остров, и почтовые поступления приходят не ранее чем через неделю, а в периоды ненастья – с еще большей задержкой. Теперь, благодаря тому что в монастыре на основе лучших образцов был разработан специальный модуль по приему платежей, требы могут исполняться намного раньше».

Если стремление подать постовую записку онлайн в вас все еще не утихло, то вот в помощь сайт Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря – 50 рублей имя. Можно найти и предложения другой ценовой категории. На сайте Оптинского подворья в Санкт-Петербурге вам предложат заплатить 300 рублей за имя («можно подать постовую записку в любое удобное Вам время на нашем сайте и мгновенно оплатить заказ»). Примечательно, что на головном сайте Оптиной пустыни записки онлайн не принимаются.
 
На петербургском подворье монастыря можно заказать и другие поминовения из широкого ассортимента. Например, годовое поминовение человека стоит 600 рублей. Поминовение в течение пяти лет – уже выгодный дисконт, всего 1500 р. Цена пустячная  и меркнет на фоне молитвенного предложения Русской православной церкви в США: заказать сорокоуст в Свято-Николаевском соборе Нью-Йорка обойдется в 40 долларов, годовое поминовение – все 200.
 
Ради полноты картины «Фонтанка» сверилась с прейскурантами петербургских храмов, в которые онлайн-платежи пока не добрались. В недавно переданном РПЦ Смольном соборе постовая записка в 10 имен стоит 500 рублей, такая же цена установлена в Князь-Владимирском соборе, но количество имен при этом не ограничено. За постовое поминовение в Николо-Богоявленском соборе нужно отдать 300 рублей («можно написать много имен»). После некоторых технических препон («Можно связаться со свечным ящиком? – Я вас переключу. – Колокольня, алё! – Ой, я вас неправильно переключила») удалось выяснить, что во Владимирском соборе поминовение одного имени стоит 100 рублей.
 
Блуждания по духовным страницам интернета приоткрыли еще массу возможностей для молитвенных упражнений. Оказалось, что в Сети можно не только подать записки, но и поставить свечу онлайн, а также заказать такие требы, как крещение и венчание. Эти услуги оказывает ООО «Церковная лавка онлайн» (по данным системы СПАРК, предприятие зарегистрировано в Подольске Московской области, уставной фонд составляет 10 тысяч рублей, генеральным директором является Усманов Тимур Салаватович). В перечне доступных для осуществления услуги мест, размещенном на сайте молитвенных заказов, указаны самые известные храмы и монастыри Москвы, Санкт-Петербурга и многих других городов.
 
«Сколько же добрых дел можно сотворить, поставив на службу Святой Вере интернет-технологии! Они открывают перед нами новые возможности в оказании помощи нищим, убогим, малоимущим, нуждающимся людям, коих, как это ни прискорбно, на нашей земле немало. Эта помощь – наша святая обязанность. И в ней может принять участие каждый», – сообщается на сайте. Далее следуют взаимоисключающие пояснения: «Стоимость проведения треб в каждом храме устанавливается индивидуально. По этой причине вам необходимо подобрать для себя оптимальный храм или монастырь, который подойдет для вас по цене… Важно понимать, что у храмов нет такого понятия, как "стоимость требы" или "прайс на проведение службы". Деньги, которые принимает храм, должны восприниматься прихожанами исключительно как добровольное пожертвование».
 
Автор материала не смог устоять перед искушением и заказал за здравие близкого сердцу человека восковую свечу (210 мм, время горения 90 минут). Оптимальным и подходящим по цене (300 руб.) оказался Успенский собор Московского Кремля. Совсем немного времени, потребовавшегося для транзакции, и на электронную почту прибыло письмо с подтверждением заказа. «По факту проведения службы мы уведомим Вас отдельным письмом. Храни вас Бог!» – гласила приписка. На момент сдачи материала уведомления еще не было.

«Церковная лавка онлайн»

 
Хотя предложение ООО «Церковная лавка онлайн» не содержало такой дополнительной опции, как «онлайн-трансляция осуществления услуги», желание оказать молитвенную помощь ближнему превозмогло все сомнения и побудило ознакомиться с другими возможностями молитвенного сервиса. Так на свет появилась идея усилить кремлевскую свечу сорокоустом в одном из любимых петербургских соборов автора – Владимирском. Стоимость онлайн-услуги составила 700 рублей. Звонок в свечную лавку собора выявил, что «живьем» за сорокоуст нужно заплатить 300 рублей. «Лучше ножками», – последовал вывод.
 
Неудавшийся сорокоуст мы попытались заменить еще одной свечой за здравие, на этот раз в храме Христа Спасителя, и сделали заказ на сайте «Чудотворная столица». Но сколько ни отправляли форму – ответа не было. Не получилось. Значит – недостоин.
 
Евгений Хакназаров,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (5)
ushkuinik
27 февраля 2017 г. 18:51
И зачем им после этого Исаакиевский собор ? Всё могут дистанционно, главное — плати.
teufel_spb
27 февраля 2017 г. 18:49
Циник: налоги не плати, бизнес-помещения передаются государством в безвозмездное пользование, развитая и обширная рекламная сеть на всех уровнях, сам бизнес законодательно защищён от посегательств. Грех не уверовать
Борис
27 февраля 2017 г. 18:11
вспомнилось старое кино Blade Runner :)
Циник
27 февраля 2017 г. 17:54
по данным системы СПАРК предприятие зарегистрировано в Подольске Московской области, уставной фонд составляет 10 тысяч рублей, генеральным директором является Усманов Тимур Салаватович Очень православный владелец. Деньги они чудеса делают.
Савва Морозов
27 февраля 2017 г. 17:53
"Эти услуги оказывает ООО «Церковная лавка онлайн» (по данным системы СПАРК предприятие зарегистрировано в Подольске Московской области, уставной фонд составляет 10 тысяч рублей, генеральным директором является Усманов Тимур Салаватович)." Хоть стой, хоть плачь. Как говорит Задорнов: "Самому Богу интересно — чем всё это закончится!"
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