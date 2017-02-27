Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского

Президент России лично наградил президента Таджикистана орденом Александра Невского. Главы государств провели 27 февраля встречу в Душанбе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров на высшем уровне Владимир Путин и президент республики Таджикистан Эмомали Рахмон обменялись мнениями по перспективам торгово-инвестиционного, культурного и научно-образовательного взаимодействия двух стран.

"Кроме того, глава Российского государства вручил орден Александра Невского президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и орден Дружбы – министру иностранных дел республики Сироджидину Аслову", – добавлено в сообщении.

По итогам российско-таджикистанских переговоров подписан ряд двусторонних документов. Президенты России и Таджикистана сделали заявления для прессы.

Ранее в этот день Владимир Путин посетил с рабочим визитом Казахстан.