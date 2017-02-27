Смольный почистил ряды "социального такси"

В Санкт-Петербурге сократилось число перевозчиков в сегменте "социальное такси". Такое решение приняли власти города.

Как сообщили "Фонтанке" 27 февраля в городском комитете по транспорту, разрешение на перевозку инвалидов на сегодняшний день получили 29 транспортных компаний. В 2016 году в городе работали 45 перевозчиков.

В комитете напоминают, что в конце 2016 года требования к перевозчикам ужесточились. Для транспортировки маломобильных граждан в креслах-колясках таксисты должны были пополнить парк автобусами категории "М2" и М3" (мест для сидения должно быть более 8). К новым требованиям приспособились не все транспортные компании.

В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга "Фонтанке" сообщили, что по итогам 2016 года право на социальное такси имели 296 тысяч жителей Петербурга, однако пользовались им лишь 15 процентов инвалидов. От них поступило более 700 тысяч заявок на перевозки, а среднее количество поездок в год на человека составило 15. Затраты бюджета Санкт-Петербурга в 2016 году превысили 334 миллиона рублей.

В этом году, как планируется, перевозчики поделят более 385 миллионов рублей, выделенных городом на эти цели. Смольный, в зависимости от категории и группы инвалидности, компенсирует перевозчикам от 50 до 90 процентов стоимости поездки.

"Социальное такси" Петербурга – проект, запущенный экс-губернатором города Валентиной Матвиенко. В 2016 году требования к перевозчикам ужесточились по просьбе представителей организаций «Колясочники Питера» и «На коляске без барьеров». 29 транспортных компаний, которые подчинились новым стандартам, готовы выпускать на линию 1754 специально оборудованных автомобиля разной вместимости. Право получать дотации для поездки на такси получают несколько категорий инвалидов, которые могут посетить на такси 16 видов социально значимых объектов, включая медицинские учреждения и органы соцзащиты.