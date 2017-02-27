Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской

Прокуратура Петербурга попросила экспертов СПбГУ проверить на схожесть с нацистской символикой обозначение на GoogleMaps буддистских храмов.

Как следует из заключения, размещенного 27 февраля на сайте петербургского вуза, результаты психолого-лингвистического исследования изображений, которые использует компания Google для обозначений объектов на картах, показали, что анализируемые элементы не являются фашистско-нацистской символикой, даже отдаленно.

Один из элементов, который, как пишет эксперт, используется на картах для обозначения, отмеченного надписью буддизм/индуизм, является символом плодородия и возрождения жизни. Его концы, в отличие от фашистской свастики, загнуты в другую сторону.

Заключение эксперта однозначно — символика не является нацистской или фашистской и не содержит признаков схожести до степени смешения.

Эксперт анализировал свастики на картах по запросу заместителя прокурора Петербурга Александра Чубыкина. В надзорном ведомстве «Фонтанке» пообещали уточнить, чем был вызвал подобный запрос.