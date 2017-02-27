Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» 27 февраля вышел из Севастополя в Средиземное море, об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Сегодня в соответствии с планом боевой подготовки новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» покинул Севастополь и взял курс на черноморские проливы. Боевой корабль под командованием капитана 3-го ранга Анатолия Величко приступил к выполнению задач уже третьего по счету дальнего похода", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

При прибытии в район назначения «Адмирал Григорович» будет действовать в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море, добавили представители МО РФ.

Напомним, что в прошлый поход к берегам Сирии фрегат производил пуски крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков.