ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день.

Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта

1. Увлажнитель для кожи лица Gezatone Nano Steam.

Этот стильный карманный девайс способен распылять мелкие частицы воды, создавая оптимальный баланс влаги и улучшая состояние кожи, волос, слизистных. При этом можно не беспокоится о макияже, частицы пара настолько малы, что не вызывают появления потеков и пятен. Помимо воды в приборе можно также использовать косметические сыворотки и тоники.

2. Внешний аккумулятор Canyon CNE-CPB130GZ

Всегда оставаться на связи прекрасной даме поможет изящный аккумулятор от Canyon. Интересен он в первую очередь емкостью свое батареи. 13 000 мАч (!) должно хватить в среднем на 5 зарядок среднестатистического смартфона. Наличие двух USB портов позволяет заряжать два гаджета одновременно. А дизайн устройства в стилистике «гжель» радует своей оригинальностью.

3. Вакууматор Kitfort КТ-1501

Не секрет, что многие дамы любят получать практичные подарки. Вакууматор Kitfort КТ-1501 как раз один из таких полезных девайсов для домашнего хозяйства. Прибор позволяет упаковывать продукты под вакуумом и увеличивать их срок хранения.

4. Фитнес-браслет Qumann QSB 04

Для любителей спорта и активного отдыха прекрасным подарком может стать фитнес-браслет Qumann QSB 04. Гаджет помимо обширного функционала (анализ сна, датчик активности, счетчик калорий, шагомер) обладает приятным дизайном и привлекательной ценой.

5. Монопод Meizu Selfie

Удобное крепление для смартфона и модный дизайн делают моноподы Meizu по-настоящему привлекательными. Любители селфи и, в особенности фанаты бренда Meizu, несомненно, будут рады такому аксессуару.