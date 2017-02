"Самый позорный момент российского спорта"

20 автоголов было забито в матче чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске. В том, как такое вообще возможно и что теперь будет, — разбиралась «Фонтанка».

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Архангельске на стадионе «Труд», вмещающем 10 тысяч зрителей, в рамках второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом местный «Водник» (6-я команда чемпионата из восьми) принимал «Байкал-Энергию» из Иркутска (2-я). Буквально через несколько часов после игры о ней написали все ведущие СМИ России, и не только России.

Что произошло

Несмотря на то что бенди — игра результативная, до 68-й минуты счет в матче «Водник» – «Байкал-Энергия» был 0:0. Само по себе это уже выглядело подозрительно. После 68-й минуты игроков обеих команд прорвало. Голы стали залетать с удивительной частотой. Вот только все они без исключения забивались хоккеистами в собственные ворота.

На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России велась видеотрансляция этой встречи, но после восьмого автогола показ резко оборвался. То ли сайт не выдержал наплыва желающих увидеть все своими глазами, то ли кому-то в федерации стало стыдно. Тем не менее продолжился текстовый онлайн, который зафиксировал итоговый счет 11:9 в пользу «Байкала-Энергии».

Все голы, не попавшие в видеотрансляцию, также оказались автоголами. Вскоре на сайте YouTube.com появилась запись оставшейся части встречи.

Пользователи соцсетей назвали главным героем матча нападающего «Водника» Олега Пивоварова, ставшего автором 11 автоголов. «Забитых мячей у меня пока было не так много. Надеюсь, что все важные и победные голы у меня впереди», – говорил Пивоваров шесть лет назад в интервью «Спорт-Экспрессу». Вряд ли он тогда представлял, насколько окажется прав.

Что было дальше

После встречи произошла одна из самых ярких пресс-конференций главных тренеров в истории российского спорта. Первым право высказаться получил главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин.

«Что тут сказать? Ситуация на поле была абсурдной. Во-первых, не мы это начали. Нам вообще не надо было. Мы хотели отработать определенную тактическую схему. Но когда начался этот цирк с забиванием в свои ворота, мы тоже... Я ни в коем случае не хочу обвинять ни тренеров, ни ребят (Ерахтин жестом показывает на сидящего рядом главного тренера «Водника» Игоря Гапановича. – Ред.). Это все идет, наверное, от руководства команды. Но «Воднику» при своих болельщиках так подбирать себе какие-то схемы… Это не красит одну из лучших команд страны», – подчеркнул Ерахтин.

Когда слово передали Игорю Гапановичу, тот с трудом подбирал слова.

«Ну а что я... наверное, первый раз в жизни без комментариев. По-моему, тут комментировать нечего», – заявил Гапанович.

Видеозапись не дает представления о том, сколько было журналистов на пресс-конференции, но, судя по тому, что представитель пресс-службы «Водника» спросил, будут ли вопросы, СМИ все-таки присутствовали. Вопросов, как это ни удивительно, у местных представителей прессы после увиденного не возникло.

Реакция СМИ

Зато за пределами Архангельска эта история просто взорвала информационное поле. О матче, в котором было забито 20 автоголов, написали все ведущие российские печатные и электронные СМИ, назвав его "самым позорным моментом в российском спорте". Уже тогда можно было смело утверждать: такой популярности хоккей с мячом еще не видел. Но по-настоящему осознать размах события удалось после того, как с сюжетами о матче «Водник» – «Байкал-Энергия» на следующий день вышли Первый канал и НТВ, а такие мировые СМИ, как The Guardian, Washington Post и The New York Times, рассказали эту историю для англоязычных читателей.

Характерно, что все они вспомнили случай 2002 года, когда в матче чемпионата Мадагаскара по футболу было зафиксировано 149 автоголов. Отличная компания, ничего не скажешь.

Реакция чиновников

Первыми отреагировали на произошедшее в Архангельске в Федерации по хоккею с мячом России (ФХМР).

«С одной стороны, провокация, с другой – просто глупость, вот и все. Мы будем принимать очень жесткие меры. Завтра экстренное заседание собираем, будем разбираться. Одним надо не набрать очки, чтобы выйти на удобную команду, а у вторых первое или второе место в кармане, и они решили позабавиться», – сделал заявление президент ФХМР Борис Скрынник. Он также пообещал жесткие многомиллионные штрафы и снятие обеих команд с чемпионата.

До Министерства спорта РФ информация дошла лишь на следующий день.

«Сегодня состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», – цитирует ТАСС министра спорта России Павла Колобкова.

До вице-премьера правительства России Виталия Мутко достучались и вовсе ближе к вечеру понедельника. «Надо ориентироваться на то, что делает федерация», – цитирует Мутко «Чемпионат.com». Иногда у вице-премьера бывают проблемы не только с английским языком.

И все-таки, как это понимать?

Версий много. Первая возникшая и самая простая — матч договорной и кто-то на этом неплохо заработал. Эта версия быстро отпала. Вторая — игроки обеих команд специально устроили весь этот цирк, чтобы обратить внимание общественности на проблемы своего вида спорта и конкретно на главу ФХМР Бориса Скрынника. Каких только жутких историй не довелось прочитать про этого человека за минувшие сутки...

Третья версия – «Водник» не хотел играть в четвертьфинале с более сильным соперником, красноярским «Енисеем», на который архангелогородцы выходили бы в случае победы. Поняв к 68-й минуте (счет, напомним, был к этому моменту 0:0), что соперник не намерен им помогать, «Водник» решил взять все в свои руки. Тут-то и проявил себя во всей красе тот самый нападающий Пивоваров. К 75-й минуте на его счету уже были три мяча в свои ворота. Поняв замысел соперника, «Байкал-Энергия» решила превратить матч в фарс. В эту схему вполне вписывается послематчевый комментарий главного тренера «Байкала-Энергии»: «...когда начался этот цирк с забиванием в свои ворота, мы тоже…»

Третья версия выставляет не в лучшем свете уже «Байкал-Энергию». Якобы иркутская команда приехала играть на поражение. Эта теория тоже находит косвенное подтверждение. Сложно сказать, о какой тактической схеме говорил после игры Евгений Ерахтин, но за первый тайм, будучи более сильной командой, «Байкал-Энергия» не нанесла по воротам соперника ни одного удара. «Водник» же якобы был в курсе задумки и поэтому изначально выставил резервный состав. Поняв, что иркутские хоккеисты побеждать все равно не намерены, решил их спровоцировать.

Если вы думаете, что все это похоже на бред, предлагаем ознакомиться с видео, на котором в одном из матчей Первенства России по хоккею с мячом победителя определяют жребием.

Теперь вы можете сказать, что видели все.

Что дальше

Экстренное заседание, которое Скрынник 26 февраля обещал провести уже на следующий день после матча, в понедельник было перенесено на вторник, 28 февраля. По словам главы ФХМР, проблема заключается в том, что ни федерации, ни Министерству спорта не удается выйти на связь с представителями «Водника». Тем не менее кое-какие решения все-таки были приняты уже сегодня. В частности, был аннулирован результат матча. Встреча будет переиграна 3 марта в 13.00 мск на нейтральной площадке. Согласитесь, как-то это отличается от предыдущих слов Скрынника о многомиллионных штрафах и дисквалификации провинившихся клубов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка»