"Самый позорный момент российского спорта"

Еще
22:59 27.02.2017
Новость часа
22:06
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Пришлите свою новость!
22:53
В полицию Всеволожска пришли мигранты, закопавшие соотечественника
22:47
Трамп рассказал о звонках в Россию
22:33
Бьорндалена ограбили по дороге на этап Кубка мира по биатлону
22:24
Глава Палаты представителей США считает недостаточным военный бюджет в $603 млрд
22:15
«Гормост» объяснил уборку цветов с мемориала Немцову
22:06
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
21:57
Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье
21:50
Клинтон раскритиковала Трампа
21:40
ЖСК «Славбург-51» заплатит 72 млн рублей долга генподрядчику
21:25
“Доверенное лицо Жилкома” отпустили из Следственного комитета с 15 миллионами
21:20
ЛГБТ-активиста доставили в полицию за акцию “спецназ Макарова” 23 февраля
21:15
Скончался водитель грузовика, снесенного товарным поездом на переезде в Турышкино
21:09
Проект плана полного уничтожения ИГ поступил в администрацию президента США
21:02
Депутат Рады предложил возобновить подачу воды и электричества в Крым
19:38
Саргсян: Членство Армении в ОДКБ совместимо с сотрудничеством с НАТО
19:32
Nokia и Intel будут совместно развивать технологию 5G
19:27
Медведев поручил проработать вопрос увеличения доли регионов в сборе налога на прибыль
19:21
Начальник "Водника": Это был наш протест
19:14
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
19:10
Грабители отняли у водителя-курьера 2,7 миллиона на Ленинском
19:05
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
19:00
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
18:56
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
18:50
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
18:49
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
18:44
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
18:33
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
18:27
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
18:21
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
18:10
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
18:07
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
18:04
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
18:02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
17:54
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
17:50
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
17:50
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
17:40
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
17:36
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
17:34
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
17:24
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
17:18
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
17:14
В Петербурге школьник упал с крыши
17:06
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
16:58
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
16:48
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
16:41
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
16:34
Смольный почистил ряды "социального такси"
16:33
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
16:29
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
16:19
Суд отправил в колонию топ-менеджеров банка «Траст»
16:12
В Петербурге осудили водителя, угрожавшего другим пистолетом
16:05
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
15:58
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
15:54
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
15:49
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
15:42
Медведев оценил возможности внутренних инвестиций в триллионы рублей
15:36
УФАС запретило муниципалам требовать «тангенс угла диэлектрических потерь» у поставщиков цветов
15:35
Петербуржец получил 12 лет за производство наркотиков
15:31
Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, похитивших соседку в Петербурге
15:22
«Трешки» уходят с рынка новостроек
15:21
Медведев поручил расширить программу льготного кредитования малого бизнеса
15:10
Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями
14:59
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
14:50
Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом
14:46
Полностью соблюдать Великий пост собираются только 2% россиян
14:43
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
14:32
Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком
14:28
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
14:28
Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок
14:23
В Петербурге поймали пятерых "зацеперов", в том числе взрослых
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.02.2017 19:42
19 Комментариев

"Самый позорный момент российского спорта"

20 автоголов было забито в матче чемпионата России по хоккею с мячом в Архангельске. В том, как такое вообще возможно и что теперь будет, — разбиралась «Фонтанка».
"Самый позорный момент российского спорта"
Роман Абрамовский/Официальный сайт ХК "Водник"

В минувшее воскресенье, 26 февраля, в Архангельске на стадионе «Труд», вмещающем 10 тысяч зрителей, в рамках второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом местный «Водник» (6-я команда чемпионата из восьми) принимал «Байкал-Энергию» из Иркутска (2-я). Буквально через несколько часов после игры о ней написали все ведущие СМИ России, и не только России.

Что произошло

Несмотря на то что бенди — игра результативная, до 68-й минуты счет в матче «Водник» – «Байкал-Энергия» был 0:0. Само по себе это уже выглядело подозрительно. После 68-й минуты игроков обеих команд прорвало. Голы стали залетать с удивительной частотой. Вот только все они без исключения забивались хоккеистами в собственные ворота.

На официальном сайте Федерации хоккея с мячом России велась видеотрансляция этой встречи, но после восьмого автогола показ резко оборвался. То ли сайт не выдержал наплыва желающих увидеть все своими глазами, то ли кому-то в федерации стало стыдно. Тем не менее продолжился текстовый онлайн, который зафиксировал итоговый счет 11:9 в пользу «Байкала-Энергии».

Федерация хоккея с мячом

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Все голы, не попавшие в видеотрансляцию, также оказались автоголами. Вскоре на сайте YouTube.com появилась запись оставшейся части встречи.

Пользователи соцсетей назвали главным героем матча нападающего «Водника» Олега Пивоварова, ставшего автором 11 автоголов. «Забитых мячей у меня пока было не так много. Надеюсь, что все важные и победные голы у меня впереди», – говорил Пивоваров шесть лет назад в интервью «Спорт-Экспрессу». Вряд ли он тогда представлял, насколько окажется прав.

Что было дальше

После встречи произошла одна из самых ярких пресс-конференций главных тренеров в истории российского спорта. Первым право высказаться получил главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин.

«Что тут сказать? Ситуация на поле была абсурдной. Во-первых, не мы это начали. Нам вообще не надо было. Мы хотели отработать определенную тактическую схему. Но когда начался этот цирк с забиванием в свои ворота, мы тоже... Я ни в коем случае не хочу обвинять ни тренеров, ни ребят (Ерахтин жестом показывает на сидящего рядом главного тренера «Водника» Игоря Гапановича. – Ред.). Это все идет, наверное, от руководства команды. Но «Воднику» при своих болельщиках так подбирать себе какие-то схемы… Это не красит одну из лучших команд страны», – подчеркнул Ерахтин.

Когда слово передали  Игорю Гапановичу, тот с трудом подбирал слова.

«Ну а что я... наверное, первый раз в жизни без комментариев. По-моему, тут комментировать нечего», – заявил Гапанович.

Видеозапись не дает представления о том, сколько было журналистов на пресс-конференции, но, судя по тому, что представитель пресс-службы «Водника» спросил, будут ли вопросы, СМИ все-таки присутствовали. Вопросов, как это ни удивительно, у местных представителей прессы после увиденного не возникло.

Реакция СМИ

Зато за пределами Архангельска эта история просто взорвала информационное поле. О матче, в котором было забито 20 автоголов, написали все ведущие российские печатные и электронные СМИ, назвав его "самым позорным моментом в российском спорте". Уже тогда можно было смело утверждать: такой популярности хоккей с мячом еще не видел. Но по-настоящему осознать размах события удалось после того, как с сюжетами о матче «Водник» – «Байкал-Энергия» на следующий день вышли Первый канал и НТВ, а такие мировые СМИ, как The Guardian, Washington Post и The New York Times, рассказали эту историю для англоязычных читателей. 

скриншот страницы Washington Post

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Характерно, что все они вспомнили случай 2002 года, когда в матче чемпионата Мадагаскара по футболу было зафиксировано 149 автоголов. Отличная компания, ничего не скажешь.

Реакция чиновников

Первыми отреагировали на произошедшее в Архангельске в Федерации по хоккею с мячом России (ФХМР).

«С одной стороны, провокация, с другой – просто глупость, вот и все. Мы будем принимать очень жесткие меры. Завтра экстренное заседание собираем, будем разбираться. Одним надо не набрать очки, чтобы выйти на удобную команду, а у вторых первое или второе место в кармане, и они решили позабавиться», – сделал заявление президент ФХМР Борис Скрынник. Он также пообещал жесткие многомиллионные штрафы и снятие обеих команд с чемпионата.

До Министерства спорта РФ информация дошла лишь на следующий день.

«Сегодня состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции. Безусловно, игроки на какой-то момент забыли, что играют для зрителей, которые пришли на трибуны, для своих болельщиков. По моему мнению, все, кто участвовал в этом цирке, должны понести заслуженное наказание, чтобы впредь такого не повторилось», – цитирует ТАСС министра спорта России Павла Колобкова.

До вице-премьера правительства России Виталия Мутко достучались и вовсе ближе к вечеру понедельника. «Надо ориентироваться на то, что делает федерация», – цитирует Мутко «Чемпионат.com». Иногда у вице-премьера бывают проблемы не только с английским языком.

И все-таки, как это понимать?

Версий много. Первая возникшая и самая простая — матч договорной и кто-то на этом неплохо заработал. Эта версия быстро отпала. Вторая — игроки обеих команд специально устроили весь этот цирк, чтобы обратить внимание общественности на проблемы своего вида спорта и конкретно на главу ФХМР Бориса Скрынника. Каких только жутких историй не довелось прочитать про этого человека за минувшие сутки...

скриншот страницы сайта twitter.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Третья версия – «Водник» не хотел играть в четвертьфинале с более сильным соперником, красноярским «Енисеем», на который архангелогородцы выходили бы в случае победы. Поняв к 68-й минуте (счет, напомним, был к этому моменту 0:0), что соперник не намерен им помогать, «Водник» решил взять все в свои руки. Тут-то и проявил себя во всей красе тот самый нападающий Пивоваров. К 75-й минуте на его счету уже были три мяча в свои ворота. Поняв замысел соперника, «Байкал-Энергия» решила превратить матч в фарс. В эту схему вполне вписывается послематчевый комментарий главного тренера «Байкала-Энергии»: «...когда начался этот цирк с забиванием в свои ворота, мы тоже…»

Третья версия выставляет не в лучшем свете уже «Байкал-Энергию». Якобы иркутская команда приехала играть на поражение. Эта теория тоже находит косвенное подтверждение. Сложно сказать, о какой тактической схеме говорил после игры Евгений Ерахтин, но за первый тайм, будучи более сильной командой, «Байкал-Энергия» не нанесла по воротам соперника ни одного удара. «Водник» же якобы был в курсе задумки и поэтому изначально выставил резервный состав. Поняв, что иркутские хоккеисты побеждать все равно не намерены, решил их спровоцировать.

Если вы думаете, что все это похоже на бред, предлагаем ознакомиться с видео, на котором в одном из матчей Первенства России по хоккею с мячом победителя определяют жребием.

Теперь вы можете сказать, что видели все.

Что дальше

Экстренное заседание, которое Скрынник 26 февраля обещал провести уже на следующий день после матча, в понедельник было перенесено на вторник, 28 февраля. По словам главы ФХМР, проблема заключается в том, что ни федерации, ни Министерству спорта не удается выйти на связь с представителями «Водника». Тем не менее кое-какие решения все-таки были приняты уже сегодня. В частности, был аннулирован результат матча. Встреча будет переиграна 3 марта в 13.00 мск на нейтральной площадке. Согласитесь, как-то это отличается от предыдущих слов Скрынника о многомиллионных штрафах и дисквалификации провинившихся клубов.

Артем Кузьмин, «Фонтанка»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (19)
mr_maxx
27 февраля 2017 г. 22:35
Опять либерасты и их западные хозяева очерняют российский спорт! Нашли кому верить. Это была честная спортивная борьба!
ТеКС
27 февраля 2017 г. 22:14
Да, прям там позор, совецкая гимнастка Корбут, продала на аукционе свои золотые медали, ничаго святого, фсе на продажу...)))
/me
27 февраля 2017 г. 22:11
Неужели Гапанович (гл.тренер Водника) не в курсе был? Он очень порядочный человек Да и играл прекрасно в прошлом (как игрок)
Udel
27 февраля 2017 г. 22:07
Что скажут букмекеры? Правила поменять. Вот бы чьи ещё понять...
VanhaPerkele
27 февраля 2017 г. 21:02
Snaky: От многих знаний многие печали)
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бьорндалена ограбили по дороге на этап Кубка мира по биатлону
СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Начальник "Водника": Это был наш протест
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском
Албин: Газон стадиона на Крестовском будет в идеальном состоянии к 21 апреля
"Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за матч с "Водником"
"Самый позорный момент российского спорта"
Андрей Заблудовский: Новый стадион - инопланетная субстанция
Нерезультативная победа
Давид Голощекин: Дзюба - тромбон
Светлана Кузнецова: У меня не осталось обид на Петербург
Почему СКА выиграет Кубок Гагарина
Футбольных хулиганов загнали в ринг
Юбилейное поражение Луческу
Драка в Удельном по пути в Манчестер
Евгений Савин: Какие же мы, футболисты, ограниченные люди
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.