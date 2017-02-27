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28.02.2017 10:00

В 21 веке решат проблему парковок

В 21 веке решат проблему парковок
www.m21vek.ru

18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»

Петербургские разработчики представили первый в России парковочный модуль – позволяющий увеличить парковочную ёмкость в 2 раза. Оборудование может работать в любых климатических условиях, оборудование подходит как для подземного, так и наземного использования.

Важное преимущество такого модуля — экономия площади и времени: процесс парковки автомобиля занимает всего 30 секунд.

www.m21vek.ru
www.m21vek.ru

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Юрий Киреу, представитель компании поясняет:

«Наши модули адаптированы под российскую эксплуатацию. Мы усовершенствовали технологию и применили другую схему электропитания и механизмы подъема, отказались от гидравлики. Это хороший пример импортозамещения и локализации. Все комплектующие производятся на предприятиях СЗФО. Данный модуль – хорошая альтернатива оборудованию из Китая, монополиста рынка парковочного оборудования.

Наша компания специализируется на реализации «под ключ» как традиционных многоэтажных паркингов, так и паркингов с применением современных парковочных технологий.»

В настоящее время ООО «Мегаполис 21 век» реализует в Санкт-Петербурге пилотный проект строительства четырех роторных (карусельных) парковок на 12 автомобилей каждая. Партнерами проекта выступают южно-корейские и российские заводы. Доля российского оборудования достигает 80%. Это позволило без оглядки на курсы валют устанавливать твердую цену на их поставку и монтаж.

www.m21vek.ru
www.m21vek.ru

Представленные на выставке парковочные модули и роторные парковки имеют малое энергопотребление, просты в управления, достаточно надежны и относительно недороги. Этим они заслужили хорошие отзывы и активно закупаются собственниками объектов недвижимости из регионов РФ, а также стран ближнего зарубежья. Компания предлагает поставки оборудования и для автоматизированных паркингов (башенного, стеллажного и других типов).

www.m21vek.ru


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28.02.2017 10:00

В 21 веке решат проблему парковок

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