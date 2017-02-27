Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой

В последние два года кардинально изменились принципы сотрудничества с иностранными институтами, которые в прошлом оказывали поддержку России, сообщил 27 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Медведев напомнил, что Россия ожидала получить помощь в повышении собственной конкурентоспособности, но и эти надежды не оправдались, сообщает RNS. «Мы в какой-то момент предполагали, что нам помогут в конкурентной борьбе. Никто, конечно, ни в чем не поможет. Абсолютно. Только палки в колеса ставить будут… Наша задача — самим всего этого добиться. И вот в этом плане для нас сегодня сложилась уникальная ситуация: мы можем очень многого добиться сами, если будем хорошо совместно трудиться», — резюмировал премьер.

«Мне кажется, что последние год-два должны были научить нас вот чему: мы в чем-то потеряли прежние иллюзии. На мой взгляд, это очень хорошо. Вот эта утрата иллюзий — очень полезна для всей страны. Раньше мы часто как рассуждали? Нужно попросить там у каких-то институтов (и внутренних, и внешних), и нам дадут денег. Не дают теперь. Нужно обратиться за технологической помощью — и нам ее предоставят. В ряде случаев нам говорят: нет, мы не хотим предоставлять…» — рассказал глава правительства.