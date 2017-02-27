УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»

Комитет по туризму Петербурга обязан разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева» на создание логотипа Петербурга. Такое предписание выдала 27 февраля комиссия антимонопольного ведомства.

Решение антимонопольщиков вступит в силу через три месяца.

Ранее УФАС уже рекомендовало комитету по туризму расторгнуть соглашение со «Студией Артемия Лебедева». Но в Смольном сочли рекомендации неисполнимыми. Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев заявил «Фонтанке», что готов обосновать свою позицию на комиссии антимонопольного органа, если потребуется, в суде.

Заявление в УФАС в июле прошлого года подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка.