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27.02.2017 15:51

«Норманн» подал документы на повторный ввод ЖК «Десяткино»

«Норманн» подал документы на повторный ввод ЖК «Десяткино»
Normann

Строительная компания «Норманн» официально подала документы на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Десяткино».

Предыдущее разрешение на ввод было получено 30 ноября 2016 года, но отменено 6 декабря  2016 года по причине неисправностей в документации на объект. Кроме того, власти Ленинградской области предложили застройщикам квартала в Мурино построить школу для обеспечения новых жильцов достаточным количеством учебных мест.

Максим Никифоров, руководитель службы заказчика строительной компании «Норманн»

- В возникшей ситуации с отменой ввода важно было действовать максимально сконцентрировано на каждой запятой, каждой цифре в подаваемых документах, чтобы исключить возможность возникновения новых проблем.

Документ, отменявший разрешение на ввод содержал два замечания:
1) несоответствие координат поворотных точек земельного участка в градостроительном плане;
2 )несоответствие общей площади объектарезультатам обмеров.

По первому замечанию нами получено письмо от Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, подтверждающее наличие ошибки и устраняющее ее. Действительно, та ошибка возникла в результате механического переноса цифр из одной колонки в другую при выдаче градостроительного плана. Ситуация осложнялась тем, что орган выдававший тогда эту документацию – администрация Муринского сельского поселения, уже утратил данные полномочия и исправить свою ошибку не мог. Мы прошли серьезную цепочку согласований. В результате у нас появилась полностью корректная документация на объект.

По второму замечанию нами получено письмо от ГАУ «Леноблгосэкспертиза», разъясняющее и подтверждающее, что расхождение в площади было обусловлено применением различных методик подсчета.

Разница между проектной площадью жилых помещений «Десяткино» и принятой площадью квартир «Десяткино», отраженной в акте приемке, составляет 0,3 %, то есть отклонение в пределах "строительной погрешности".

Нами были направлены документы на получение нового разрешения на ввод.

Регламентный срок рассмотрения этих документов составляет 7 рабочих дней.

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