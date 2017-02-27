Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена

Еще
19:24 27.02.2017
Пришлите свою новость!
19:21
Начальник "Водника": Это был наш протест
19:14
В Сестрорецке демонтировали незаконные шлагбаумы
19:10
Грабители отняли у водителя-курьера «Пассажиравтортанса» 2,7 миллиона на Ленинском
19:05
Трамп хочет увеличить оборонные расходы на $54 млрд
19:00
Biocad инвестирует в развитие в Петербурге 20 млрд рублей
18:56
На карнавале в Рио пострадали 20 человек
18:50
«Фонтанка» за 60 секунд — 27 февраля
18:49
Зампредом комитета по печати Смольного назначен Альберт Садыков
18:44
В Западном порту Хельсинки открылся новый терминал
18:33
Граждане Таджикистана перевели из России за год $1,9 млрд
18:27
В Балтийском доме соберут Анн Карениных всех времен и народов
18:21
Роскомнадзор занес «Яндекс.Новости» в реестр новостных агрегаторов
18:10
В Петербурге заработает первый кинотеатр для слабовидящих и слабослышащих
18:07
В России уменьшился первый взнос по автокредитам
18:04
В Ленобласти товарняк на переезде врезался в грузовик
18:02
В Царском Селе восстановили уничтоженный в войну портал из лазурита
17:54
ВЦИОМ: российское кино стало лучше, но 17 процентов не станут его смотреть
17:50
В Петербурге в третий раз пройдет SpayDay
17:50
В ЗакСе устроили “товарищеский суд” над помощниками депутатов, вышедшими на акцию против передачи Исаакия РПЦ
17:40
Театр «Тень» набирает участников «Кружка барона Мюнхгаузена» в Петербурге
17:36
В центре Петербурга при передаче взятки задержано "доверенное лицо руководства" Жилкома
17:34
ЛНР с весны официально переходит на российский рубль
17:24
Минтранс хочет построить свою велодорожку на границе с Финляндией
17:18
Кудрин: Нужно увеличить расходы на образование
17:14
В Петербурге школьник упал с крыши
17:06
Великобритания хочет ограничить граждан ЕС в праве проживания в стране
16:58
Путин вручил Эмомали Рахмону орден Александра Невского
16:48
Ученики трех классов петербургских школ сидят дома из-за гриппа и ОРВИ
16:41
АИЖК снизило ставки по ипотечным кредитам
16:34
Смольный почистил ряды "социального такси"
16:33
Эксперты СПбГУ не признали свастику на картах Google нацистской
16:29
Минобороны России подтвердило отправку "Адмирала Григоровича" в Сирию
16:19
Суд отправил в колонию топ-менеджеров банка «Траст»
16:12
В Петербурге осудили водителя, угрожавшего другим пистолетом
16:05
Медведев: Экономике России нужно добиваться всего самой
15:58
УФАС предписало Смольному разорвать контракт со «Студией Артемия Лебедева»
15:54
Норвежский лыжник вызвал волну ненависти среди финских болельщиков
15:49
Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле
15:42
Медведев оценил возможности внутренних инвестиций в триллионы рублей
15:36
УФАС запретило муниципалам требовать «тангенс угла диэлектрических потерь» у поставщиков цветов
15:35
Петербуржец получил 12 лет за производство наркотиков
15:31
Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, похитивших соседку в Петербурге
15:22
«Трешки» уходят с рынка новостроек
15:21
Медведев поручил расширить программу льготного кредитования малого бизнеса
15:10
Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями
14:59
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
14:50
Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом
14:46
Полностью соблюдать Великий пост собираются только 2% россиян
14:43
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
14:32
Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком
14:28
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
14:28
Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок
14:23
В Петербурге поймали пятерых "зацеперов", в том числе взрослых
14:19
FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском
14:16
Дело главы Колпино Вадима Иванова направлено в суд
14:10
Маленький мальчик ранен в ДТП в Петербурге
14:08
Албин: Газон стадиона на Крестовском будет в идеальном состоянии к 21 апреля
13:59
"Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за матч с "Водником"
13:50
Минюст Франции займется возможными кибератаками на кандидатов в президенты
13:38
В Пулково задержан израильтянин, находившийся в розыске 16 лет
13:34
Более центнера "молочки" развернули за сутки на границе с Финляндией
13:30
Главный редактор «ДП»: Всё будет как при шведах
13:24
Две мотострелковые бригады ЗВО подняты по учебной тревоге
13:21
Суд ввел наблюдение в компании «ВЭСТ-Капитал» Артема Маневича
13:15
Nokia 3310 вернулась спустя 12 лет
13:14
ФИФА: Проблему вибрации на "Крестовском" скоро решат
13:14
За неуплату алиментов петербуржца отправили на исправительные работы
13:00
Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту «Авроры» в суде
12:56
Курс доллара вырос на полрубля
12:41
«Адмирала Григоровича» отправили в Сирию
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство
Версия для печати
27.02.2017 16:21
9 Комментариев

Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена

Пулковская обсерватория планирует полностью отказаться от наблюдений в Петербурге. И получить до 3 млрд рублей на развитие своей площадки на Кавказе. Зачем это нужно и почему протестует часть астрономов, «Фонтанке» рассказал директор обсерватории Назар Ихсанов.
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Назар Исханов//Светлана Холявчук/Интерпресс

Ученый совет Главной астрономической обсерватории утвердил концепцию развития учреждения. На Пулковских высотах продолжат научные исследования, но все наблюдения решено вести дистанционно. Это не означает полной свободы застройщиков. Их все равно ограничат, но ради создания образовательного центра для студентов и горожан. О будущем обсерватории и протестах сотрудников против такого сценария «Фонтанка» спросила Назара Ихсанова.

- Почему вы согласовали застройку рядом с обсерваторией?

– Давайте разберемся концептуально. В мае 2016-го я победил на выборах и стал директором обсерватории. Мою кандидатуру выдвинула не дирекция, а сотрудники, которые были не согласны с ее политикой. Выдвинули как человека, понимающего, что такое современная астрономия. В своей карьере я получил 3 наиболее престижные стипендии. Я проработал 5 лет в Германии в Институте Макса Планка, получил стипендию имени Марии Кюри в Кембриджском университете, а потом – позицию в NASA. Так вот, вы знаете, как выглядит самая великая обсерватория мира?

- Как?

– Южная Европейская обсерватория расположена в предместье Мюнхена, в городке Гархинг. Он застроен не меньше, чем Пушкин. В обсерватории есть две башенки, но их никто не использует. Все телескопы стоят в Чили, в высокогорной пустыне, а наблюдения ведутся дистанционно. Очень удобно – когда в Мюнхене утро, в Чили еще ночь.

Когда я пришел в Пулковскую обсерваторию, я предложил развивать ее по модели Южной Европейской обсерватории. У нас есть хорошее здание, с историей, инфраструктурой. Оно должно стать «головным офисом» с наблюдениями на внешних базах, в том числе космических. Второе – пулковские телескопы, в том числе 26-дюймовый рефрактор, продолжат работать, но как учебные. Они нужны для практики студентов, общеобразовательных программ. И третье – сохранение парка как мемориального. Здесь шли жестокие бои в Великую Отечественную войну.

Прежде чем разрабатывать эту концепцию, я проконсультировался с академиками РАН. В октябре вынес ее на ученый совет обсерватории. Она была принята единогласно.

- То есть вы хотите прекратить наблюдения в Пулково.

– В Пулково у нас 4 инструмента, из которых работает три. Основной, исторический, – 26-дюймовый рефрактор, который мы получили по репарации после войны. Нормальный астрограф, установленный в 1893 году, давно списан. Телескоп ЗА-320, которым измеряют транзиты планет, нуждается в более хорошем астроклимате и будет более полезен на нашей Кавказской наблюдательной площадке.

О Пулково создан миф, что у нас, кроме этого 26-дюймового рефрактора, ничего нет. На самом деле, наш самый хороший инструмент – метр с небольшим (диаметр зеркала) – стоит в Италии, в обсерватории Кампо-Императоре. На нем можно наблюдать звезды прямо из Пулково по Интернету. Его «публикационная активность» в десятки раз превышает результаты рефрактора. У нас два инструмента стоят в Боливии, есть законсервированный телескоп в Чили. Он тоже «метровый», даже чуть больше. У нас, наконец, есть Кавказская станция. Она в очень тяжелом состоянии, 50 лет в ее развитие практически не вкладывали деньги. Но начать ее развивать совсем не поздно, рядом новый современный большой телескоп недавно установил МГУ.

Наш 26-дюймовый рефрактор – это «последний из могикан». Он остался в Пулково только потому, что телескопы других типов конструкции в нашем астроклимате давно наблюдать уже не могут. К тому же в Петербурге в принципе плохой астроклимат. Рефрактор может видеть объекты до 18-й звездной величины, на Кавказе наблюдают звезды до 25-й величины, на космическом телескопе «Хаббл» – до 30-й величины. Это в миллиард раз больше небесных объектов. Даже если мы полностью запретим застройку в прилегающей 3-километровой зоне, астроклимат в обсерватории все равно продолжит ухудшаться. Рядом с нами строят скоростную трассу Москва – Петербург, планируют город-спутник «Южный» на 100 тысяч человек, есть масштабный проект в Шушарах.

Развитие наблюдательной площадки обсерватории в Пулково уже неэффективно, это, по сути, разбазаривание государственных средств. Академия наук рекомендовала нам развивать внешние базы еще в 2009 году. Мы можем получить современный астрометрический проект 4-метрового синоптического телескопа для Горной станции в Кисловодске. Такой инструмент вместо нескольких десятков звезд в Пулково будет за ночь наблюдать до 5 – 7 тысяч звезд. Речь идет о проекте стоимостью 2 – 3 млрд рублей. 

Вдобавок, если мы сможем войти в кооперацию с другими институтами, можно будет поставить приличный метровый телескоп. Это 200 – 300 млн рублей. Если установить три таких на Горную станцию, можно будет решать хорошие современные задачи – от составления карты магнитных полей белых карликов до наблюдения экзоземель (планет земного типа), космического мусора и малых тел Солнечной системы. Мы сможем конкурировать с обсерваториями мирового уровня.

- Почему же теперь сотрудники добиваются вашей отставки? 127 человек выразили вам вотум недоверия

– Собрание, на котором было проведено это голосование, абсолютно нелегитимно. По уставу профсоюза работников РАН и по Трудовому кодексу перед внеочередным собранием нужно на профкоме рассмотреть претензии коллектива к директору. Если он с претензиями не согласен, создается примирительная комиссия. И наконец, если  комиссия не пришла к решению, собирается внеочередное собрание. В данном случае сотрудники просто решили собрать собрание, пока я был в отпуске.

- Факт остается фактом. 127 человек проголосовали за вотум.

– Большинство людей, которые поддерживали меня, просто не пошли на собрание. Против концепции развития выступили те, кто не голосовал за меня на выборах. Во втором туре я набрал 129 голосов, а мой конкурент Юрий Анатольевич Наговицын — 126.

Причины протеста точно лежат не в области науки. Это просто попытка консервативной части коллектива сохранить все по-старому. Многие из них привыкли, что работают по совместительству в городе, а сюда приезжают «посмотреть в телескоп» и полагают, что это профессиональная научная работа. В какой-то мере это неудивительно. У нас оклад  научного сотрудника порой меньше 20 тысяч, а гранты получить не всегда удается… Как на них прожить?

Пулковская обсерватория полностью субсидируется из бюджета. На сегодня такая ситуация – это нонсенс. У петербургского Института прикладной астрономии, который также занимается астрометрией, внебюджетные поступления значительно превышают бюджетные субсидии. Они вносят вклад в обороноспособность страны, работают с Роскосмосом, активно строят телескопы. Небольшой московский Институт астрономии ИНАСАН... Я был очень удивлен тем, что у них внебюджетные поступления также значительны. Кроме проекта космического ультрафиолетового телескопа они выполняют много работ по грантам и договорам. 

У нас есть несколько грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – это примерно 40 тысяч на человека в год. И только один весомый грант Российского научного фонда. Большинство наших сотрудников, к сожалению, не хотят понять, что деньги приносят именно проекты, проекты – это рабочие места для молодых, развитие. И с новыми современными базами мы сможем не сокращаться, а расширяться.

- Отчасти ваши упреки – камень в огород предыдущих директоров обсерватории, которые не сумели наладить научную работу.

– Это им было не столь актуально. Александр Владимирович (Степанов, предыдущий директор обсерватории. – Прим. ред.) – теоретик. Он считал, что нужно прежде всего развивать теорию. В стране, где не было денег на эксперимент, эта точка зрения была вполне оправданна. Юрий Анатольевич (Наговицын, врио директора до июня 2016-го) – специалист по физике Солнца. Он обращал особое внимание на создание и развитие службы Солнца (ежедневный мониторинг состояния Солнца и межпланетного пространства).

- Вы тоже не астрометрист, а астрофизик.

– Правильно, но я работал в тех местах, где все области астрономии органически слиты: астрометрическая поддержка астрофизики и теоретическое моделирование. Сотрудники боятся, что если здесь закроют наблюдения, то обсерваторию отсюда выселят. Я полагаю, что они напрасно этого боятся, – не выселят. Парадигма давно сменилась. Пулковская обсерватория известна в ученом сообществе наблюдениями на крупнейших инструментах всего мира, теоретическими исследованиями, численным моделированием. В умах сограждан мы ассоциируемся с астрономией, и этого уже достаточно для того, чтобы мы здесь остались.

- Ваши оппоненты говорят, что точности рефрактора для астрометрии достаточно.

– Это лукавство. Этого достаточно только для очень ограниченного круга задач. Точность наблюдений в Пулково (угловое разрешение) — не лучше половины секунды дуги. Это в 50 раз ниже точности каталога, который сейчас создает космический телескоп GAIA. В современном мире в 50 раз хуже — это уже не профессиональный уровень. Ценность длинных рядов наблюдений, о которой говорят мои оппоненты, после работы GAIA также оказывается под вопросом. В 2012-м в Париже прошла астрометрическая конференция о перспективах исследований после эксперимента GAIA. На ней было отмечено, что после создания каталога GAIA придется заново обработать практически все предыдущие наблюдения.

Обсерватория ведет 14 научных тем, и только в двух используют наблюдения на площадке в Пулково. И даже в этих двух темах сотрудники зачастую используют для публикаций не пулковские наблюдения. В общем количестве публикаций и исследований, которые выполняет обсерватория, данные, полученные в Петербурге, занимают примерно 5%.

Нас пытаются убедить, что наблюдения на 26-дюймовом телескопе – это центральное, что есть в астрометрии. Это неправда. Посмотрите последнюю информацию о том, что Пулково заняло второе место по сбору данных по затмениям и покрытиям в системе галилеевых спутников Юпитера. В основном в проекте участвовали любительские обсерватории. Это очень правильно и хорошо. Вклад любителей в науку чрезвычайно важен и полезен. Но только не тогда, когда любительские исследования пытаются поставить в ущерб профессиональной астрономии.

- Тем не менее получается, что застройка вблизи Пулково уже началась, а строительство новых телескопов еще не согласовано.

– У меня не было оснований для отказа. Застройщик «АРТ «Созидание» обратился к нам за согласованием в августе 2016-го. Мы сделали первичную экспертизу проекта, запросили дополнительные документы. Во второй половине сентября я попросил рассмотреть проект рабочую группу по астроклимату. По закону я должен ответить застройщику в течение месяца. За это время рабочая группа собраться так и не смогла – кто-то был в отпусках, кто-то на больничном. Время на согласование истекало, а у меня не было аргументов для отказа. Одни эмоции.

В то же время в октябре ученый совет одобрил концепцию развития внешних наблюдательных баз. Потом я представил эту же концепцию на совещании в администрации президента. Выступил Андрей Фурсенко (помощник президента РФ) и сказал, что ему эта точка зрения известна от очень уважаемых коллег-астрономов и импонирует.

Я изучил имевшиеся регламентирующие документы, но они оказались в нерабочем состоянии. В обсерватории в принципе большая проблема с понятием «нормальная юриспруденция». У нас до сих пор не утверждены локальными документами количественные критерии для оценки влияния застройки на ту или иную научную программу. Формально даже нет обязанности проводить оценку строительного проекта. Есть только распоряжение Совета народных комиссаров 1945 года. Но по нему все решает директор, даже не требуется мотивации, объяснения. Это абсурд!

- То есть вы согласовали проект единолично.

– Пришлось. Когда я понял, что мне нужно решать, я обратился к уставу. А в уставе написано, что руководство осуществляется на основе единоначалия, всю ответственность несет директор, а ученый совет и другие коллегиальные органы имеют совещательный голос.

Юридически запрос был на строительство трех домов, а не на весь «Планетоград» с 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Претензии к уличному освещению, которые обсерватория высказала в начале 2016-го, застройщик устранил. Он предоставил гарантийное письмо, что ночью строительство вести не будет и, если появятся дополнительные требования к параметрам светильников, теплосистем, проект можно будет изменить. Поэтому даже после согласования я попросил группу по астроклимату рассмотреть проект. Но конкретных претензий, по существу, мне до сих пор не представили.

Сейчас я уже понимаю, что, возможно, правильнее было выйти с этим вопросом на ученый совет и заручиться его поддержкой. Честно говоря, вообще обращаться к нам за согласованием на застройку – это издевательство. Это то же самое, что предлагать: давайте мы вам пальцы отрежем или – еще лучше – сами себе отрезайте пальцы. Нам, как астрономам-наблюдателям, никакая застройка, разумеется, не нужна. С другой стороны, существуют горожане, налогоплательщики – люди, на деньги которых мы существуем. Мы должны учитывать их интересы, каким-то образом с ними договориться, решить, нужна ли наша деятельность настолько, что мы должны ввести полный запрет на застройку или есть какие-то альтернативы. И альтернативы есть. Благодаря Интернету можно наблюдать с внешних телескопов прямо отсюда.

У нас еще есть 3 – 4 года, в течение которых мы можем продолжать работать без каких-либо изменений. Но за это время мы должны сделать шаг вперед и получить новые инструменты, если хотим остаться обсерваторией. Строительство метрового телескопа занимает 4 – 5 лет.

– Но в феврале ФАНО потребовало отозвать ваше согласование

– Я уведомил застройщика, что моя подпись может быть оспорена и не иметь юридической силы. Теперь этот вопрос должны рассматривать юристы. ФАНО посчитало, что до принятия действующего регламента от согласования следовало воздержаться. Еще в октябре я пытался получить информацию в агентстве, как действовать в отсутствие регламентов. Мне ответили, что из-за чрезмерной загруженности этот вопрос пока находится в стадии рассмотрения.

- На октябрьском совещании в администрации президента рекомендовали ввести мораторий на застройку в защитной зоне обсерватории. Он будет введен?

– В соответствии с протоколом, администрации Петербурга рекомендовали до 18 ноября проработать возможность введения такого моратория. Тогда же, в ноябре, вице-губернатор Михаил Мокрецов ответил, что законодательство Петербурга не допускает возможности введения временного моратория на утверждение градостроительных документов. У нас в принципе нет такой процедуры.

На том же совещании было решено сформировать попечительский совет для развития территории обсерватории. Чтобы просто восстановить территорию и наши павильоны, нужно 3 – 4 годовых бюджета обсерватории, то есть, по меньшей мере, полмиллиарда, хотя бы на косметику фасадов. Наш парк проигрывает в привлекательности и Пушкину и Петергофу. Но если здесь будет сильный институт, телескопы, в которые можно посмотреть, мы станем точкой притяжения.

Именно для этого и было предложено ввести мораторий на застройку – для того, чтобы сохранить астроклимат для любительских наблюдений. Но три дома к югу на него не повлияют. 26-дюймовый рефрактор наблюдает даже в белую ночь. Это длиннофокусный телескоп. Все равно что вы смотрите на небо из глубокого колодца. Из него даже днем можно увидеть звезды. А если поставить хорошую матрицу, он еще лучше будет наблюдать, даже с засветкой. Мне непонятен ажиотаж вокруг этого телескопа. Знаете, как у Марка Твена – информация о смерти обсерватории сильно преувеличена.

Беседовала Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (9)
thesis
27 февраля 2017 г. 19:10
И получить до 3 млрд рублей на развитие своей площадки на Кавказе. Единственный истоник сведений про какие-то деньги для развития кавказской площадки — сам Ихсанов. а) Нет никаких договоров, письменных обязательств и даже хотя бы публично озвученных намерений выдать ГАО денег на развитие. Это миф. б) Развитие внешних площадок не является основанием для порчи своей площадки в) постройка новых телескопов, способных функционально заменить действующие, занимает очень много времени — 10-15 лет — до проведения всесторонних многолетних испытаний не будет понятно достаточно ли они хороши Зачем это нужно и почему протестует часть астрономов Протестуют все астрономы. Кто не протестует — тот не астроном. Ученый совет Главной астрономической обсерватории утвердил концепцию развития учреждения. Закрытие своих наблюдений в эту "концепцию" не входит. На Пулковских высотах продолжат научные исследования, но все наблюдения решено вести дистанционно. Кем решено? Ихсановым самолчино? Он по образованию физик-ядерщик, а не астроном. Почему вы согласовали застройку рядом с обсерваторией? Вместо прямого ответа на вопрос он рассказывает как будет всё классно. Когда-нибудь. В будущем. У читающего этот поток обещаний может сложиться впечатление, что собственные наблюдения — это та цена, которую необходимо заплатить за будущее счастье. Вот только этого требования никто не видвинул. И денег никто кроме самого Ихсанова не обещал. Демагогия! Здесь шли жестокие бои в Великую Отечественную войну Самые большие бои были именно там, где Ихсанов разрешил стройку. Там сплошные солдатские могилы. И сейчас их кости ломают бульдозеры строителей. Прежде чем разрабатывать эту концепцию, я проконсультировался с академиками РАН. Академиками каких наук? Ядерной физики? Насколько я вижу среди академиков РАН вообще нет ни одного спецалиста в области астрометрии — то есть в специализации Пулковской обсерватории. См. списки академиков и их регалии. Наш 26-дюймовый рефрактор ... Он остался в Пулково только потому, что телескопы других типов конструкции в нашем астроклимате давно наблюдать уже не могут Телескоп работает потому, что даже в существующих условиях он один из лучших в мире в своей специализации. И может продолжать высокопродуктивную работу еще много десятков лет. Телескопы других типов в Пулково тоже прекрасно работают. Упоминавшийся ЗА-320 современный — зеркальный телескоп. К тому же в Петербурге в принципе плохой астроклимат Не бывает астроклимата "в принципе". Бывают условия для выполнения конкретных видов астномических наблюдений. Существующие сейчас на Пулковских высотах условия позволяют пулковским телескопам продуктивно работать, качественно выполнять свою задачу. космическом телескопе "Хаббл" – до 30-й величины Да, Ихсанов очевидно не астроном. Он не понимает или делает вид, что не понимает разницу между астрофизическим орбитальным телескопом и наземным астрометрическим телескопом. Два принципиально разных и не способных заменить друг друга аппарата. Даже если мы полностью запретим застройку в прилегающей 3-километровой зоне, астроклимат в обсерватории все равно продолжит ухудшаться. Рядом с нами строят скоростную трассу Москва – Петербург, планируют город-спутник "Южный" на 100 тысяч человек, есть масштабный проект в Шушарах. Демагогия. Трасса будет портить астроклимат в том и только в том случае, если Ихсанов её согласует. Масшбатный проект в Шушарах будет реализован только если Ихсанов его согласует. Город Южный находится в 15 км от обсерватории — дальше, чем город Пушкин — и влияния не астроклимат окажет меньше, чем освещение Петербургского шоссе. Развитие наблюдательной площадки обсерватории в Пулково уже неэффективно, это, по сути, разбазаривание государственных средств. Демагогия. Развал успешной, высококачественной, высокопроизводительной научной работы — вот что такое разбазаривание бюджета. Нет смысла продолжать, практически вся речь Ихсанова такая.
Дмитрий Н
27 февраля 2017 г. 18:42
Любопытно. Профессионал говорит вещи, очевидные даже такому дилетанту, как я. http://blog.fontanka.ru/posts/210427/#cmt-8032449 А вой поднимается — туши свет.
thesis
27 февраля 2017 г. 18:31
Начинаем плясать от печки. "Пулковская обсерватория планирует полностью отказаться от наблюдений в Петербурге." Это неправда. г.Ихсанов — вот кто хочет закрыть наблюдения в Пулкове. Он да еще несколько его приспешников. Сама обсерватория, её научный коллектив — категорически против этого.
Onix
27 февраля 2017 г. 18:15
alexpv: хихихаха а вы найдите чем в этой пулковской обсерватории занимались последние годы в плане научных достижений, посмотрите на их сайте, погуглите что называется. Не найдете нифига ничего. Для науки это уже давно практически нуль, и правильно директор говорит про дистанционные и прочие вещи. Получится у него или нет это другой вопрос, но вы посмотрите просто на наш климат, на наши белые ночи по пол года, на то насколько даже без застройки город близко к обсерватории, на то что мы почти на уровне моря и вся эта загаженная городом атмосфера конечно очень помогает наблюдением и делает их очень ценными. Если под этот шум удастся выбить средства на филиалы в тех местах где действительно нормальный астроклимат это будет лучшее из того что возможно.
Yrkon
27 февраля 2017 г. 17:48
Все-таки,строительная саранча добилась своего..... При таком-то руководстве города,это уже не так сложно....
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Normann
27.02.2017 15:51

«Норманн» подал документы на повторный ввод ЖК «Десяткино»

Строительная компания «Норманн» официально подала документы на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Десяткино».
награждение ООО "ПЕТРОСТРОЙ" почетным памятным знаком Лидер по " Электронной регистрации" на первичном рынке 2016
23.02.2017 13:07

Компания "Петрострой" приняла участие в IV Всероссийской ежегодной конференции для партнеров Сбербанка

Компания "Петрострой" приняла участие в IV Всероссийской ежегодной конференции для партнеров Сбербанка "Инновации рынка недвижимости".
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госстройнадзор разрешил эксплуатацию 10 новых корпусов «Главстрой-СПб»
Сбербанк снижает ставку по ипотеке на новостройки до 10,9%
«Группа ЛСР» реконструирует дом 1 по Невскому под торговлю и офисы
Setl City может подать в суд на защитников Пулковской обсерватории из-за «фотожабы» на рендер проекта
Московский, Приморский и Невский районы наиболее популярны у покупателей жилья
Казахская BI Group выходит в Петербург с тремя жилыми комплексами
Компанию «Монолит-М» не пустили строить дом на Солдата Корзуна
В Госдуме приняли поправку о бессрочной бесплатной приватизации
Эксперт: Налоговая практика не способствует выходу рынка аренды жилья из тени
Бесплатную приватизацию жилья в России хотят продлить до 2019 года
Покупатели спешат на юг
Ихсанов: Информация о смерти Пулковской обсерватории сильно преувеличена
Что нам несет «ипотечная весна»?
«YouПитер» - доступное жилье с петербургским характером
Образцовые квартиры в «Образцовом квартале»
Покупаешь «комфорт» – получаешь «бизнес»
Сколько шагов от пробки до митинга?
Строители обложат себя социальным оброком
Игорь Албин: Инакомыслие не всегда плохо
Жилье рядом со станцией метро выбирают преимущественно молодые люди
Говорим и показываем
Главное
Последнее

FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском

Министр народного просвещения Николай Боголепов (1846 - 1901).

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

Новости компаний
Normann
27.02.2017 15:51
«Норманн» подал документы на повторный ввод ЖК «Десяткино»
Строительная компания «Норманн» официально подала документы на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Десяткино».
награждение ООО "ПЕТРОСТРОЙ" почетным памятным знаком Лидер по " Электронной регистрации" на первичном рынке 2016
23.02.2017 13:07
Компания "Петрострой" приняла участие в IV Всероссийской ежегодной конференции для партнеров Сбербанка
Компания "Петрострой" приняла участие в IV Всероссийской ежегодной конференции для партнеров Сбербанка "Инновации рынка недвижимости".
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
«Группа ЛСР»
22.02.2017 13:28
«Группа ЛСР» повышает стоимость квартир
С марта состоится рост цен на квартиры в ряде проектов «Группы ЛСР». Это связано с растущей готовностью проектов или их вводом в эксплуатацию.
ГК «Эталон»
22.02.2017 10:16
Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых» от «ЛенСпецСМУ»
Газпромбанк аккредитовал «Дом на Обручевых», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станций метро «Политехническая» и «Академическая».
RBI
21.02.2017 14:50
Родители Mistola Hills снова сели за парты
Инновационные образовательные технологии, внедренные за последние годы в Кузьмоловской средней школе №1 (Всеволожский район), в т.ч. при поддержке компании «Северный город», были представлены жителям нового микрорайона Mistola Hills
ГК Эталон
21.02.2017 13:56
В Группе компаний «Эталон» поздравили 1000-го покупателя с начала 2017 года
21 февраля 2017 года в центральном офисе Группы компаний «Эталон» (бренд в Санкт-Петербурге - ЛенСпецСМУ) поздравили 1000-го покупателя с начала года. «Юбилейными» покупателями стали Елена Анатольевна и ее супруг Альберт Федорович. Они приобрели квартиру в новом масштабном проекте Компании – квартале «Галактика».
Navis Development Group
20.02.2017 12:57
Navis Development Group принял участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоялось в минувшие выходные 18-19 февраля 2017г в петербургском СКК. Выставка стала юбилейной и прошла уже в 60й раз.
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.