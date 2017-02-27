Битва при «Восточной хорде»

У жителей Петербурга есть четыре дня, чтобы дать бой чиновникам и сказать «нет» дорожным проектам, запуск которых кардинально изменит их жизнь.

Череда публичных слушаний по проекту поправок в Генплан стартует 27 февраля и завершится 2 марта. В 18 районах Петербурга Смольный обсудит с жителями Концепцию развития транспортной инфраструктуры города на ближайшие 30 лет. В документ попали все масштабные дорожные стройки, совокупная стоимость которых составит более трёх триллионов рублей, что равно примерно 6 – 7 годовым бюджетам Северной столицы.



Среди тысяч проектов своей масштабностью выделяется широтная скоростная магистраль через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, которую называют то «Восточным скоростным диаметром», то «Восточной хордой». Горожане, под чьими окнами пройдет ВСД, готовятся к публичным слушаниям, как к войне. Горячими точками наверняка станут Московский, Фрунзенский, Невский и Красногвардейский районы.

Пушкинский район, включая многострадальную «Славянку», будет обсуждать трассировку «Аэроэкспресса» до Пулково с Витебского вокзала, реконструкцию Петербургского шоссе (от Пулковского шоссе до Детскосельского бульвара) с путепроводом через железнодорожные пути Балтийского направления. Василеостровский район ждет строительство Серного моста.

Для Московского района важный проект – строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Выборгский и Приморский районы продолжат обсуждение транспортных развязок в районе Поклонной горы и транспортной развязки на Шуваловском проспекте. В повестке Красногвардейского района – строительство автодороги от КАД до трассы «СПб – Матокса» (в створе Пискаревского проспекта).

Подготовка к слушаниям в Невском районе началась с конфликта. Глава Центра экспертиз ЭКОМ, урбанист Александр Карпов разместил в соцсетях пост, в котором сообщил, что чиновники предлагают горожанам не приходить на публичное мероприятие.

«В 119-м кабинете администрации Невского района жителям очень вежливо предлагают записать свои замечания в специальный журнальчик. Типа вы уже поучаствовали, донесли свое мнение до начальства. Законом такая процедура не предусмотрена, поэтому ни один из криков сотен душ не попадет в протокол публичных слушаний», – предостерег активистов Карпов.

Жители Невского района и без предупреждений настроены решительно. После того как стало известно, что маршрут восточной части ВСД – с момента въезда на Зольную улицу по направлению к Кудрово – существенно скорректирован, люди создали несколько рабочих групп и пабликов в соцсетях.

В письме «Фонтанке» жильцы ЖК «Ладожский парк», где проживают около 15 тысяч человек, достаточно эмоционально объясняют свою позицию.

«Жители ЖК «Ладожский парк» всерьез и небезосновательно опасаются, что их недавно приобретенное жилье имеет все шансы повторить незавидную судьбу Канонерского острова. Тот уже стал именем нарицательным, когда речь заходит о том, как проекты городского и федерального масштабов катком, бульдозером и свайным копром проходят не только по интересам, но и по здоровью и спокойствию простых горожан», – образно мыслят авторы коллективного письма.

Жильцы «Ладожского парка» задаются вопросом, что такое современная платная магистраль в петербургском исполнении. И сами себе отвечают: «Эстакада на уровне 5 – 6-го этажа, плюс обязательные звукоизоляционные щиты – это еще этажа на три. Итого – 8 – 9 этажей. Это в высоту. А развязка предусмотрена в районе Индустриального проспекта. Если сделать узко, то (смотрим район Парашютной улицы) пробки обеспечены. Если сделать широко (смотрим развязку ЗСД/Благодатная), охватывается огромная площадь, но пробки все равно остаются. Микрорайон ожидает весьма печальная перспектива превратиться в «подвал» платной магистрали».



Возможная пробивка ВСД вдоль железнодорожных путей южнее Хасанской улицы, для чего придется снести большой гаражный кооператив, побудила петербуржцев объединиться в соцсети «ВКонтакте» в группу «Трасса... под окнами (Хасанская улица)». Почти 400 участников группы зовут соседей посетить слушания. «Мы не против трассы вообще, а против того, чтобы она прошла под нашими окнами!» – призывают горожане. С такой же риторикой на слушания собираются жители улиц Кржижановского и Лопатина, последняя может сменить статус на магистраль городского значения.

Если им есть что обсудить со Смольным, 27 февраля в 18 часов слушания начинаются в администрациях Выборгского, Калининского, Красносельского, Приморского и Центрального районов.

28 февраля в этот же час обсуждение Генплана пройдет в Красногвардейском, Московском, Невском и Фрунзенском районах. 1 марта дискуссия продолжится в Кировском, Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах. Завершат неделю публичных слушаний 2 марта жители Адмиралтейского, Василеостровского, Колпинского, Кронштадтского и Петроградского районов.

Официально корректировку Генплана города в Смольном объясняют «необходимостью изменения части, касающейся обеспечения пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Витебский вокзал – аэропорт Пулково и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры». Какие именно проекты из Концепции развития транспортной инфраструктуры города до 2048 года также будут предусмотрены в обновленном Генплане, пока неизвестно. «Важно отметить, что материалы концепции являются лишь исходными данными для разработки транспортного раздела нового Генерального плана», – ранее подчеркивала пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Прогнозы чиновников по запуску двух самых громких проектов – ВСД и «Аэроэкспресс» до Пулково – разнятся. Представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры анонсировали, что в начале 2017 года будет объявлен конкурс на разработку проекта ВСД. Магистраль планируют строить в три этапа. Первая очередь со строительством моста через Неву – отрезок от Глухоозерского шоссе до Ладожского вокзала. Вторая – от Ладожского вокзала до КАД. Третья – от ЗСД до Глухоозерского шоссе. Сроки начала и окончания строительства пока не названы.

Трагикомичная эпопея с попытками Смольного привязать аэропорт Пулково к «рельсам» вообще длится почти 10 лет. И вот последнее заявление Смольного: запуск «Аэроэкспресса» откладывается, как минимум, до 2018 года. Как уже сообщала «Фонтанка», трассировка пулковского «Аэроэкспресса» от Витебского вокзала сейчас согласовывается в РЖД. «Витебский» маршрут Смольному предложило руководство «Группы ЛСР» – основной претендент концессионного конкурса, который будет объявлен ради пуска пулковского «Аэроэкспресса». Заместитель генерального директора по управлению проектами «Группы ЛСР» Борис Мурашов в январе 2017 года заявил «Фонтанке», что «Группа ЛСР» уже передала в РЖД технико-экономические показатели проекта.

Екатерина Кураева,

«Фонтанка.ру»