Милонов просит прокурора наказать активистов за антивоенную акцию на Марсовом поле

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в прокуратуру Петербурга с требованием привлечь к ответственности феминисток, устроивших антивоенную акцию на Марсовом поле в День защитника Отечества. Об этом «Фонтанке» 27 февраля рассказал помощник парламентария Илья Евстигнеев.

«Так называемые левые феминистки осквернили одну из святынь – захоронение людей. Проведение акций на мемориале – недопустимая вещь», – отметил он.

По его словам, Милонов попросил прокуроров дать оценку действиям молодых людей и привлечь их к ответственности.

Напомним, акция феминисток была представлена в виде перформанса: «павшие в бою» мужчины разлеглись вокруг Вечного огня на Марсовом поле в ногах у девушки, изображающей Родину-мать с плакатом «Скажите, когда хватит».