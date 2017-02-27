Медведев оценил возможности внутренних инвестиций в триллионы рублей

Внутренние ресурсы для инвестиций в российскую экономику оцениваются в триллионы рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 27 февраля в ходе выступления в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Сегодня во всем мире, и Россия не исключение, по сути, доминирует сберегательная модель экономического поведения. Это, конечно, реакция экономических агентов, инвесторов на общую неопределенность. У нас это триллионы рублей, которые могли бы развивать экономику, но которые остаются без движения. Наша задача, задача и федеральных, и региональных властей, чтобы эти деньги начали работать. Привлечением инвестиций должны заниматься все», — сказал он. Об этом сообщает RNS.

Ранее Медведев на инвестиционном форуме «Сочи-2017» заявил, что стране удалось справиться с кризисом, вызванным проблемами в мировой экономике.