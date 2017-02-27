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27.02.2017 15:36

УФАС запретило муниципалам требовать «тангенс угла диэлектрических потерь» у поставщиков цветов

 

Муниципальное образование "Адмиралтейский округ" нарушило закон о контрактной системе при закупке цветов. К такому выводу пришла комиссия петербургского УФАС по итогам рассмотрения жалобы поставщика «Фаворит».

Как сообщает ведомство 27 февраля, муниципалы хотели приобрести 269 букетов на сумму, превышающую 550 тысяч рублей. Но помимо общих требований (все цветы должны быть свежими в неповрежденном виде, стебли – прочными и упругими, лепестки не должны быть дряблыми, слабыми, мятыми, обломанными, обрезанными и т. д.), они прописали ряд избыточных, по мнению заявителя, запросов.

Например, чтобы количество лепестков в бутоне цветка розы было от 50 до 80 штук, гвоздика была «сростнолистная», а ее венчик – «свободнолепестный», цветки и околоцветник брасика обязаны быть «актиноморфными».

Еще более требовательны муниципалы оказались к упаковке для букетов. Так, они прописали желаемую прочность пленки при растяжении, ее поверхностное электрическое сопротивление, температуру морозостойкости, а также тангенс угла диэлектрических потерь, коэффициент интегрального светопропускания и стойкость к действию кислот.

УФАС согласилось с претензиями «Фаворита» и выдало муниципалам предписание внести изменения в документацию, убрав из нее избыточные требования.


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