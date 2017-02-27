Петербуржец получил 12 лет за производство наркотиков

К 12,5 года в колонии строгого режима приговорил Приморский районный суд Петербурга Максима Сытько, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков. Злоумышленник пытался продать в Москве изготовленные им в Северной столице запрещенные вещества, но не успел: его вовремя задержали.

Как сообщает 27 февраля пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Сытько признан виновным по целому "букету" статей Уголовного кодекса: это покупка компонентов для производства наркотиков, производство запрещенных веществ, пересылка и покушение на их сбыт, а заодно и использование поддельных документов. Обвинительное заключение по этому уголовному делу утверждал лично замгенпрокурора России Виктор Гринь. Подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как было установлено в ходе судебного следствия, Максим Сытько купил в Москве и привез в Петербург около 5 килограммов составных для производства наркотиков и изготовил один килограмм вещества из группы психостимуляторов. Кроме того, мужчина купил у иностранца пять с половиной килограммов наркотиков из Китая.

Затем злоумышленник сумел раздобыть через неизвестных сообщников пять поддельных паспортов, которые использовал для пересылки запрещенных веществ. По одному из этих поддельных удостоверений личности он отправил из Петербурга в Москву более пяти килограммов наркотиков и сам же их получил в столице для дальнейшей продажи, но был задержан полицией. Наркотики изъяты.

Приговор еще не вступил в силу.