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27.02.2017 15:31

Сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, похитивших соседку в Петербурге

Двух злоумышленников, которые пленили соседку и подожгли дверь в ее квартиру в Вилеровском переулке в Шушарах, задержал наряд вневедомственной охраны.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, двое мужчин, 33 лет и 41 года, 25 февраля напали на соседку, живущую двумя этажами ниже в 6-м доме по Вилеровскому переулку. Как объясняет пресс-служба, оба поджигателя были пьяны. Около 9 утра в субботу они ворвались к соседке и вытолкали ее из жилья, после чего подпалили входную дверь. Мужчины силой увели ее к себе, а тем временем соседи вызвали пожарных и полицию. Пока спасатели тушили пожар, сотрудники Росгвардии заметили, что все соседи, услышав шум, вышли из своих квартир. И только двери в одну оставались наглухо закрыты.

По информации «Фонтанки», правоохранители постучались в неё, но реакции не последовало. Тогда гвардейцы отключили квартиру от электропитания через электрощит. Спустя некоторое время из помещения сразу в руки наряда вышел один из нарушителей, а из квартиры послышались женские крики. Злоумышленников тут же задержали. Их пленнице пришлось обратиться в травму.

После того как обоих похитителей доставили в отдел полиции, выяснилось, что они ранее были судимы по статье за незаконное хранение и распространение наркотиков.


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