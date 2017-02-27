Медведев поручил расширить программу льготного кредитования малого бизнеса

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину в двухнедельный срок представить предложения по расширению лимитов программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса на 50 млрд рублей. Об этом он заявил, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Можно было бы расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса... Я предлагаю увеличить лимит этой программы, то есть объём кредитования, на дополнительные 50 млрд рублей для выдачи кредитов региональными банками и для их использования на инвестиционные цели», — цитирует премьера RNS.

«Поручаю Минэкономразвития вместе с Министерством финансов в двухнедельный срок подготовить обособленные предложения по этим мерам», — подчеркнул Медведев.