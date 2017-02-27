Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями

Глава самопровозглавшенной ДНР Александр Захарченко объявил о создании в республике штаба для контроля над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление. Соответствующее заявление руководитель государства сделал 27 февраля на пресс-конференции в Донецке.

«Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся», — заявил Захарченко, комментируя ситуацию с предприятиями украинской юрисдикции, работа которых оказалась нарушена в связи с транспортной блокадой Донбасса со стороны Киева, сообщает ДАН.

«Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой остановилась работа ЕМЗ (Енакиевский металлургический завод – прим. ред.) и ряда других предприятий. Эти предприятия надо запускать, думать о людях. Это касается всех предприятий украинской юрисдикции», — подчеркнул Захарченко.

«Это целая процедура, мы должны обеспечить заработные платы, — добавил он. — Все эти процессы и сам переход под внешнее управление будет контролироваться этим штабом».

Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса до 1 марта. Согласно заявлению лидеров государств, в случае невыполнения требований Народные Республики введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять уголь на Украину.