Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура Премьер-лиги. На встрече ЦСКА и "Зенита" будет работать Александр Егоров.
Как информирует официальный сайт РФС 27 февраля, полностью судейская бригада этого матча выглядит следующим образом: Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
Матч с ЦСКА пройдет в субботу, 4 марта, и начнется в 16.30 по петербургскому времени. В прямом эфире встречу покажет федеральный «Матч ТВ».