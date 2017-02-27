Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на инвестиционном форуме «Сочи-2017» заявил, что стране удалось справиться с кризисом, вызванным проблемами в мировой экономике.

Об этом сообщает «Газета.Ru» 27 февраля.

«Сегодня уже можно твердо сказать, что мы со всеми этими вызовами научились справляться. Падение валового внутреннего продукта прекратилось», — сказал Медведев.

Ранее на форуме экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что ждёт слабого роста экономики страны в ближайшие годы.