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27.02.2017 14:43

Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован

27 февраля состоялось предварительное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), на котором были рассмотрены материалы дела по матчу XXV чемпионата России «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск), состоявшегося накануне в Архангельске.

Как сообщает сайт ФХМР, по его итогам принято решение об аннулировании результата состоявшегося матча. Матч, проведение которого на правах хозяина игры должен обеспечить ХК «Водник», будет переигран на нейтральном поле. Переигровка состоится в Обухово в пятницу, 3 марта, в 13.00.

Завтра, 28 февраля, в офисе ФХМР состоится расширенное заседание КДК ФХМР с участием представителей клубов «Водник» (начальника команды Минина, главного тренера Гапановича, тренера Яровича и хоккеиста Пивоварова) и «Байкал-Энергия» (директора клуба Донских и главного тренера Ерахтина).

Игра чемпионата России по хоккею с мячом "прославилась" тем, что все 20 голов были заброшены командами в свои ворота. Встреча команд в Архангельске завершилась победой иркутян со счетом 11:9. Причиной этого стало нежелание команд побеждать: команды, по предварительной информации, выбирали себе более удобного соперника в плей-офф. Характер игры уже вызвал негативную реакцию у российского министерства спорта.


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