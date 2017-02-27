Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком

В Петербурге задержали отчима пятилетнего ребенка, заподозренного в педофилии. Мужчину начали искать после того, как в полицию Кировского района обратился отец мальчика.

Как сообщает 27 февраля ГСУ СК РФ по городу, 37-летний мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера над пятилетним ребенком. По словам родного отца мальчика, в период времени с апреля 2014 года по август 2016-го новый супруг его бывшей жены домогался до малыша, живя с ним под одной крышей в квартире на проспекте Стачек. Следствие придерживается аналогичной версии.

Задержанному предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.