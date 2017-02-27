Дело главы Колпино Вадима Иванова направлено в суд

Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела о разбойном нападении, по которому одним из обвиняемых является глава муниципального образования Колпино Вадим Иванов.

Как сообщает пресс-служба ведомства 27 февраля, правоохранители восстановили картину 13-летней давности: наводку на свою сестру нападавшим дала наркозависимая жительница Петербурга. Как считают следователи, Вадим Иванов и Антон Василенко вечером 3 октября 2003 года на пятом этаже дома 56 по улице Маршала Захарова с пистолетом напали на потерпевшую и ее спутника и отобрали у них 1 млн 400 тысяч рублей. Ранее осужденный по этому делу Дмитрий Большаков ждал похитителей возле подъезда на машине.

Напомним, глава МО "Колпино" уверял, что обвинения несправедливы и его хотят посадить за то, что он не позволял построить на полигоне «Красный Бор» мусоросжигательный завод. Однако в Следственном комитете с депутатом не согласны. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность обвиняемого в инкриминируемом ему деянии, при этом его доводы об оговоре полностью опровергнуты», – сообщают в ведомстве.

Как уже писала «Фонтанка», депутатом и главой округа Иванов стал спустя год после этих событий. Все остальные участники преступления уже отбывают свои сроки, а Иванов был задержан через 10 дней после того, как проиграл на выборах в Законодательное собрание Петербурга.

По данным «Фонтанки», депутата «сдал» водитель Дмитрий Большаков еще в 2013 году.