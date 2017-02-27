"Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за матч с "Водником"

Хоккейный клуб "Байкал-Энергия" 27 февраля извинился перед болельщиками за скандальный матч с архангельским "Водником". Игра чемпионата России по хоккею с мячом "прославилась" тем, что все 20 голов были заброшены командами в свои ворота.

"Дорогие любители русского хоккея, поклонники спорта! 26 февраля в Архангельске наша команда, поддавшись на провокацию со стороны соперника, стала участницей скандального матча. Сложно объяснить, почему нами в тот момент двигал не твёрдый разум, а какие-то излишние эмоции.

Наша модель поведения на поле была выбрана исходя из текущей турнирной ситуации. Однако соперник и вовсе отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи, забивая мячи в свои ворота. Поверьте, ситуация была шокирующей, и в этих условиях было принято скоропалительное решение, все последствия которого команда осознала лишь после финального свистка. Конечно же, ввязываться в эту авантюру нам ни в коем случае не следовало, надо было просто доиграть этот злополучный матч.

Виноваты, поддались на провокацию. Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Особенно мы виноваты перед теми, кто проделал столь дальний путь лишь для того, чтобы поддержать нас на этих выездных матчах.

Уверяем, что в кратчайшие сроки будут приняты самые жёсткие меры", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте клуба.

Напомним, встреча команд в Архангельске завершилась победой иркутян со счетом 11:9. Характер игры уже вызвал негативную реакцию у российского министерства спорта и спортивной федерации. Экстренное заседание ФХМР по данному матчу состоится 28 февраля. Президент ФХМР Борис Скрынник уже заявил, что команды ждут суровые санкции, вплоть до дисквалификации.