Минюст Франции займется возможными кибератаками на кандидатов в президенты

Комиссия по контролю за прохождением предвыборной кампании во Франции (CNCCEP), которую традиционно в преддверии президентских выборов создает министерство юстиции, в этом году уделит особое внимание риску совершения кибератак в отношении кандидатов в президенты.

Как пишет 27 февраля RNS со ссылкой на французскую Le Figaro, комиссия будет уделять «особое внимание риску информационных атак в ходе предвыборной кампании», отметил министр юстиции Франции Жан-Жак Урвоас. «Если какой-либо кандидат посчитает, что стал жертвой атаки, которая может негативно сказаться на проведении его предвыборной кампании, он может обратиться к нам», — заявил глава комиссии Жан-Марк Сове.

Согласно французским законам, CNCCEP с 1965 года создается за несколько месяцев перед президентскими выборами. Основная цель комиссии — надзор за равным доступом кандидатов к медиаресурсам к ходе кампании и соответствием дебатов законам.

С начала 2017 года о случаях кибератак, ведущихся преимущественно из России либо Украины, на свои информационные системы сообщили как представители независимого кандидата Эммануэля Макрона, так и представители правящей Соцпартии и лидера ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен.