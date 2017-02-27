Албин: Газон стадиона на Крестовском будет в идеальном состоянии к 21 апреля

Футбольный газон нового стадиона на Крестовском острове будет полностью готов к первой игре «Зенита», которая пройдет 21 апреля 2016 года. Об этом 27 февраля заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ходе пятого и заключительного визита FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» на арену.

При входе в чашу стадиона корреспондент «Фонтанки» обратил внимание на не самое лучшее состояние футбольного поля, о чем и задал вопрос в ходе брифинга с участниками визита. Первым взял слово директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«Если бы вы лежали вне пределов стадиона месяцев шесть, вы бы тоже так выглядели. Все это время поле находилось в зимнем состоянии. Сейчас оно просыпается. Представители города и специалисты футбольного клуба «Зенит», которые обладают прекрасным опытом по подготовке полей именно в этих климатических условиях, уже работают над этим», – заявил он.

Следующим на защиту поля встал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«Для наших климатических условий характерен зимний период, когда флора и фауна засыпают. Газон тоже спал. Сейчас он пробуждается. Его состояние можно будет оценить уже 21 апреля, когда стадион примет первый тестовый матч «Зенита». Уверяю вас, к этому дню поле будет в идеальном состоянии», – подчеркнул он.

Внезапно захотел высказаться и бывший капитан футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль, который был почетным гостем мероприятия.

«Когда я только зашел сюда и посмотрел на поле сверху, мне тоже показалось, что оно не в самом лучшем состоянии. Но потом у меня была возможность спуститься, походить по нему и потрогать. Уверяю вас, оно в гораздо лучшем состоянии, чем это кажется со стороны», – заявил бывший футболист.

В декабре сообщалось, что Минспорта планирует провести первый матч с участием болельщиков на стадионе Крестовского острова в конце марта. В апреле «Зенит» дома сыграет два матча: в рамках 22-го тура чемпионата России с «Анжи» (7 апреля) и в рамках 24-го тура с «Уралом» (21 апреля). Кубок конфедераций пройдет в июне.