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27.02.2017 10:11
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«Рыбный четверг» на «Фонтанке»: четыре вкуснейших рецепта

«Фонтанка» возобновляет традицию «рыбных четвергов». Вместе с шеф-поваром мы готовим варианты рыбных блюд из доступных сортов. На обед у нас - корюшка, треска, скумбрия, лосось.
«Рыбный четверг» на «Фонтанке»: четыре вкуснейших рецепта

И первым блюдом, конечно, будет ленинградская рыба-огурец. Пользу этой рыбы-витамина для петербуржцев от мала до велика можно изложить в сезонном алфавитном порядке – А, В, Д...   

На Фонтанке треснул лёд, в гости корюшка плывет!

Полный рецепт для удобства хозяек здесь.

Накануне весны многие из нас задумались о похудении. Суп из трески как нельзя лучше подойдет для снижения веса. Помимо того, что лабардан (так ее называли в старину) – вкусная рыба, а цена вполне доступная, она создана для тех, кто всегда на диете. В 100 граммах продукта – всего 69 килокалорий. Тощая треска как будто сама сидела на диете.  

Доказано железно, треска полезна!

О пользе трески и подробном кулинарном рецепте можно узнать по ссылке.


Как накормить мужчину вкусным и полезным салатом? Шеф-повар Константин Рыбалкин предлагает хозяйкам быстрый рецепт «сочной скумбрии с теплым картофельным салатом». Мягкое жирное мясо с огромным содержанием омега-3 поможет вернуть хорошее настроение и жизненный тонус, растерянный в результате затяжной несолнечной зимы. Филе плавающей таблицы Менделеева обогащено многими необходимыми для здоровья минералами и витаминами.  Готовить скумбрию в маринаде — одно удовольствие.

Закуска для подзарядки мозга!

Рецепт «мужского» салата доступен здесь.

Ажурные блины с лососем холодного копчения с икорным соусом — скорее всего, блюдо выходного дня. На готовку блинов придется потратить время. Порадуйте своих близких вкуснейшими блинами домашнего приготовления. Про то, как сделать ажурные блины, – ниже, про пользу лосося – сейчас. Эта вкуснейшая рыба улучшает память и внимание. Жирные кислоты омега-3, витамины В1, РР, калий, фосфор, хром между делом действуют на клетки головного мозга, селен помогает бороться со снижением работоспособности, нарушениями зрения, усталости глаз.

Блины лососем не испортишь.

Подробный рецепт, чтобы не отвлекаться на видео, можно прочесть на «Фонтанке».

Материал  подготовлен в партнерстве с рестораном «Русская рыбалка».


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