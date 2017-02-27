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27.02.2017 14:28
Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок
Два тестовых мероприятия на стадионе на Крестовском острове 11 и 22 февраля одних зрителей привели в восторг, других — в недоумение. Почему к стадиону нельзя было подъехать на такси? Как болельщикам удалось пронести пиротехнику? Можно ли заполнить стадион на 80 тысяч мест за 1,5 часа? Узнали в эфире [Фонтанки.Офис].
В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] гендиректор ООО "ГРУППА ГАЛС" Дмитрий Белоблоцкий и партнер «Tsouladze bureau» Илья Цуладзе, которые отвечали за логистику и безопасность во время первых пусков нового стадиона, наглядно объяснили, как удобнее всего до стадиона добраться и, главное, как с него потом уходить:
Полную запись эфира смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube по ссылке.
Аудиоподкаст эфира:
Если вы были на одном из мероприятий 11 и 22 февраля и хотите высказаться на этот счет, сделать это можно здесь.
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