Как пройти на стадион быстрее остальных: Версия для блондинок

27.02.2017 14:28

Два тестовых мероприятия на стадионе на Крестовском острове 11 и 22 февраля одних зрителей привели в восторг, других — в недоумение. Почему к стадиону нельзя было подъехать на такси? Как болельщикам удалось пронести пиротехнику? Можно ли заполнить стадион на 80 тысяч мест за 1,5 часа? Узнали в эфире [Фонтанки.Офис].

В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] гендиректор ООО "ГРУППА ГАЛС" Дмитрий Белоблоцкий и партнер «Tsouladze bureau» Илья Цуладзе, которые отвечали за логистику и безопасность во время первых пусков нового стадиона, наглядно объяснили, как удобнее всего до стадиона добраться и, главное, как с него потом уходить:

Полную запись эфира смотрите на официальном канале "Фонтанки" на YouTube по ссылке.

Аудиоподкаст эфира:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Если вы были на одном из мероприятий 11 и 22 февраля и хотите высказаться на этот счет, сделать это можно здесь.

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.