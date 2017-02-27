Главный редактор «ДП»: Всё будет как при шведах

Компания Fort Group не хотела рисковать основным бизнесом в связи с острыми публикациями «Делового Петербурга» и потому решила выйти из проекта. Так прокомментировал смену собственника главный редактор издания Максим Васюков.

– Противостоять, конечно, можно какому угодно давлению, но вопрос – зачем, – заявил «Фонтанке» 27 февраля Максим Васюков. – Компании не хотелось те политические риски, что несут в себе острые публикации «Делового Петербурга», перекладывать на свой основной бизнес.

Акции «ДП», принадлежавшие Fort Group, выкупит сам главный редактор. После этого желающим поруководить редакционной политикой извне придётся иметь дело не с бизнесменами-акционерами, а непосредственно с руководителем редакции.

– Ситуация будет такой, какой она была при шведах, до принятия известного закона (о максимальном 20-процентом участии иностранцев в российских СМИ. – Прим. ред.), когда 100 процентов акций принадлежали издательству Bonnier BP. Шведы для звонков с абсолютно любого уровня были принципиально недосягаемы, потому что не хотели иметь с этим дела. И я сам, как и мои предшественники, общался с этими людьми. Так мы существуем больше 20 лет.

В отличие от шведов представители «Форт Груп», по словам Максима Васюкова, не могли просто переключить всех звонивших на редактора.

– Это довольно трудно, – объясняет он. – Когда звонит высокопоставленный чиновник или его родственник, бизнесмену в России игнорировать это невозможно.

В целом вся эта ситуация, полагает Васюков, ещё раз показывает, что бизнес в России не может владеть независимым и не подверженным влиянию средством массовой информации.

– Я бы этого никому не рекомендовал, – замечает Васюков. – Вы видели, что случилось с господином Прохоровым в истории с РБК, какое на него оказывалось давление после публикаций «Панамского архива», а ему пришлось, в свою очередь, давить на издание. Хорошо, что наши акционеры приняли другое решение. Они не стали давить на редакцию. Решив обезопасить себя, они никак не повредили «Деловому Петербургу». Мне кажется, это прекрасное решение.

«Форт Груп» оставляет за собой 1 процент акций компании, владеющей «ДП». Это, говорит Васюков, послужит гарантией возврата средств за те акции, что перейдут в собственность главного редактора.

– Как вы, наверное, догадываетесь, у меня нет той огромной суммы, в которую оценён «Деловой Петербург», – замечает он. – Финансироваться сделка может только за счёт прибыли компании за много лет. Пока я не готов сказать, за сколько, но за много. Чтобы за эти много лет ничего не сорвалось, Максим Левченко остаётся миноритарным акционером компании и будет контролировать этот процесс.

Напомним, что в декабре 2015 года в связи со вступлением в силу закона, ограничившего участие иностранцев в российских СМИ двадцатью процентами, у прежнего собственника «Делового Петербурга», шведской Bonnier Group, 80 процентов акций выкупила петербургская Fort Group. В понедельник, 27 февраля, партнёр Fort Group Максим Левченко в своём фейсбуке сообщил, что компания избавляется от акций «Делового Петербурга». Это решение он объяснил тем, что не может дальше противостоять давлению, которое оказывали на акционеров издания высокопоставленные ньюсмейкеры.