Две мотострелковые бригады ЗВО подняты по учебной тревоге

Две мотострелковые бригады Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные Ленинградской области, подняты по учебной тревоге в рамках начавшегося двухстороннего командно-штабного учения на местности. Об этом 27 февраля сообщает пресс-служба ЗВО.

Как сообщают военные, в соответствии с замыслом учения личный состав бригады, дислоцированной в поселке Каменка под Петербургом, совершает марш протяженностью свыше 200 км на полигон под Лугой. "В ходе выдвижения военнослужащие отрабатывают вводные по отражению нападения условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша", – сообщают военные.

В дальнейшем военнослужащим предстоит решать ряд задач по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений и учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

В свою очередь командиры и штабы отработают комплекс задач по совершенствованию практических навыков в непрерывном управлении действиями подчиненных сил в ходе условного боя, организации и поддержанию взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

Продлятся учения в течение 4 суток. В них принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники.