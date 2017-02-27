Суд ввел наблюдение в компании «ВЭСТ-Капитал» Артема Маневича

Процедуру банкротства ввел Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в отношении компании «ВЭСТ-Капитал» Артема Маневича из-за долга почти в полмиллиарда рублей. Бизнесмен является совладельцем компании «Эра», достраивающей жилые дома ГК «Город» с 3,5 тысячи дольщиков.

Как указано на сайте арбитражного суда 27 февраля, решение о введении наблюдения было принято вечером 22 февраля. Иск к «ВЭСТ-Капиталу» о взыскании 490 млн рублей подал Сбербанк. Фирма выступила поручителем по кредиту своей «дочки» – компании «ВысокиеЭнергоСтроительныеТехнологии» («ВЭСТ»). Также поручителями стали сам Артем Маневич и его бывший бизнес-партнер Руслан Лабунский. Кроме того, для обеспечения требований банка «ВЭСТ» заложила требования по своим контрактам. Она занималась строительством инфраструктуры для «Ленэнерго».

В компании «ВЭСТ-Капитал» сообщили «Фонтанке», что будут обжаловать решение суда о введении наблюдения. До завершения этих процедур сделки с долями в компаниях ГК «Город» проводить не планируется.

Ранее, 21 декабря, арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в ООО «ВЭСТ» в рамках того же долга Сбербанку в 490 млн рублей. Кроме того, иск о персональном банкротстве подан к Артему Маневичу.

Бизнесмен также владеет 70% в холдинговой компании «Эра». Она через «Простор» владеет 50 га под жилую застройку в Каменке. Около 8 млрд рублей, вырученных от продажи актива, планировали направить на достройку трех жилых комплексов ГК «Город». Также Артем Маневич контролирует по 90% долей в юрлицах — застройщиках этих домов. Если банк добьется личного банкротства Артема Маневича, он сможет наложить взыскание на его доли в ГК «Город», ранее говорили игроки рынка.