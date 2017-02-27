За неуплату алиментов петербуржца отправили на исправительные работы

Отец двоих сыновей займется общественно-полезными работами: на протяжении восьми месяцев он будет отдавать 5% заработка в доход государства. Такое решение принял суд после ходатайства судебного пристава Красносельского района.

Как сообщает УФССП по Петербургу 27 февраля, уголовное наказание 29-летний местный житель получил за систематическое уклонение от выплат по алиментам. Не участвующий финансово в воспитании детей отец должен отдавать своей бывшей супруге треть зарплаты на содержание сыновей семи и восьми лет. Так как деньги мужчина не платит, приставы наложили запрет на регистрационные действия с квартирой неплательщика и ограничили ему выезд за границу, однако ни переоформлять жилплощадь, ни путешествовать он, видимо, не собирался. Не разбудили отцовские чувства в алиментщике и 10 суток административного ареста, и тогда дело начали рассматривать с точки зрения уголовного кодекса.

Мужчину признали виновным по 157-й статье УК РФ (Неуплата средств на содержание детей).