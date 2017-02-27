ФИФА: Проблему вибрации на "Крестовском" скоро решат

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил уверенность, что проблема вибрации на стадионе в Санкт-Петербурге будет окончательно решена к середине марта.

Об этом 27 февраля сообщает »Спорт-Экспресс».

"Большая работа проведена. В течение 2 недель проблема вибрации будет решена окончательно. Мы в этом уверены", – заявил Смит.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" начала пятый (последний перед Кубком конфедераций-2017) визит по подготовке стадионов чемпионата мира-2018.