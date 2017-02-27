Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту «Авроры» в суде

Кронштадтский морской завод (КМЗ) направил в арбитражный суд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявление о признании незаконным предписания УФАС, выданного по результатам проверки ремонта крейсера «Аврора». Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба предприятия.

Поводом для инспекции завода антимонопольным ведомством стала жалоба ООО «Рубин» на действия КМЗ при заключении контракта на асфальтирование причала в Кронштадте, откуда отходила «Аврора».

По мнению УФАС, завод предоставил ведомству документы, по которым асфальтирование проводилось в рамках исполнения госконтракта на ремонт крейсера, но на самом деле работы производились в рамках исполнения другого заказа – на ремонт и обслуживание судов Ленинградской военно-морской базы.

За предоставление неверных сведений антимонопольщики оштрафовали Кронштадтский морской завод на 105 000 рублей, а его директора – на 15 000 рублей, а также возбудили в отношении КМЗ несколько административных дел.

Однако в КМЗ считают претензии ведомства необоснованными. В частности, на предприятии указывают, что УФАС было известно, что асфальтирование никакого отношения к контракту по ремонту «Авроры» не имеет, по крайней мере, за два месяца до проверки. Таким образом, завод не предоставлял недостоверной информации.

«Теперь петербургским антимонопольщикам предстоит самим доказывать в беспристрастном и независимом суде не только обоснованность своих претензий к заводу, но даже и законность проверки», – отмечают в КМЗ. Рассмотрение жалобы назначено на 30 марта.

«Аврору» ремонтировали на КМЗ с сентября 2014 года, она вернулась на место стоянки на Петроградской набережной в Петербурге в ночь на 16 июля 2016-го.