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27.02.2017 13:15
Nokia 3310 вернулась спустя 12 лет
Nokia 3310 - телефон-легенда. О том, что в начале нулевых это был по-настоящему народный аппарат, говорят сотни публикаций СМИ о «втором рождении» трубки. Но кому сейчас на самом деле нужно возрождать телефон с 17-летней историей? Узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].
О том, как проходила презентация возрожденной серии легендарных мобильников прямо из Барселоны, где и был представлен обновлённый "неубиваемый" сотовый, рассказал эксперт по гаджетам, журналист информационно аналитического агентства "Телеком Дэйли" Илья Шатилин. Также на связи со студией Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.
Аудиоподкаст эфира:
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