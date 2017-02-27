Nokia 3310 вернулась спустя 12 лет

27.02.2017 13:15

Nokia 3310 - телефон-легенда. О том, что в начале нулевых это был по-настоящему народный аппарат, говорят сотни публикаций СМИ о «втором рождении» трубки. Но кому сейчас на самом деле нужно возрождать телефон с 17-летней историей? Узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].