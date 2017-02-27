В Петербурге пойдут дожди

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов пообещал петербуржцам потепление начиная с последнего дня зимы. Температура воздуха превысит нулевую отметку уже к 10 утра 28 февраля.

Как сообщил 27 февраля Александр Колесов в своем аккаунте в Facebook, теплая погода сохранится в городе на несколько дней. Ожидаемый диапазон температур — от +3 до +5 градусов. Правда, солнцу порадоваться не получится: вместе с теплом в город придут дожди и слякоть. Гидрометцентр Петербурга также прогнозирует сильный ветер и гололед.

Сейчас в городе -1, ночью похолодает до -6 градусов.