Убийство министра: Парадоксы одного покушения

27.02.2017 12:24

27 февраля 1901 года был убит министр народного просвещения Николай Боголепов. О парадоксах этого преступления в очередном выпуске программы Nota Bene рассуждает архивариус интернет-канала [Фонтанка.Офис] Константин Ранкс.

27 февраля. В этот день в 1903 году в своей приемной был убит выстрелом в шею министр народного просвещения Николай Павлович Боголепов. Стрелял в него бывший студент Московского и Дерптского университетов, мещанин Пётр Карпович. Это убийство подняло вопрос универсальности моральных принципов — столь актуальный и сегодня.

Боголепов вырос в семье, где порядок был превыше всего. Отец его был околоточным надзирателем, что соответствовало 14-классу, то есть состоял в самой нижней части Табели о рангах Российской империи. Мать будущего министра была по национальности немкой, и вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. В семье говорили на двух языках, но все же главным был язык порядка.

Николай Боголепов окончил гимназию с золотой медалью, а затем и юрфак Московского университета с превосходными оценками. Сравнительно скоро он становится доктором права. В 1883 году Боголепов становится ректором Московского университета. А в 1884 власти принимают новый устав университетов, лишающий их свобод, в том числе выборности ректоров и корпоративных прав студенчества. Боголепов с своей немецкой основательностью выполняет новые инструкции — возможно не будучи их горячим сторонником.

Боголепов продолжает делать карьеру. Он вводит много полезных новшеств технического свойства, но при этом старается оградить студенчество от политической жизни. В конечном итоге в 1899 году вводятся временные правила по сдаче студентов в солдаты. Общество возмущалось, а Боголепов уверял, что это — для блага студентов, так как студент исключенный из ВУЗа более нигде поступить не мог, а отслуживший в армии — мог снова поступать в любой ВУЗ.

Петр Карпович был исключен из Московского университета за участие в незаконной студенческой деятельности. Но в 1898 году он пишет прошение министру Боголепову с просьбой таки поступить на медфак Дерптского университета, и получает разрешение. И тут же снова занимается организацией студенческих акций. И снова исключается из ВУЗа.

Он приехал на прием к министру среди многих других просителей, и разрядил в него свое оружие. 17 марта начался судебный процесс, причем он был уголовным, а не политическим. Карпович получил 20 лет каторжных работ за предумышленное убийство.

В 1906 году Карповича выслали в Забайкалье. Он бежал из поезда на одной из станций, и смог скрыться за границей. В 1917 году он спешит на родину из Англии, но его пароход был торпедирован немецкой субмариной.

Итак, кто есть кто? Боголепов несомненно был консерватором, но еще больше — сторонником жесткого исполнения законов, которые должны быть выше личных предпочтений. Карпович был сторонник всяческих свобод и верил в верховенство личной воли индивидуума, в том числе в праве вершить личный суд. Но именно Карповича многие считали и считают жертвой, а истинным злодеем Боголепова, который получил по заслугам. И как раз Карповича защищают те, кто в другом случае с пеной у рта выступают за верховенство закона. Так кто есть кто в этой истории?

Все выпуски программы Nota Bene доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].

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