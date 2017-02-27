Петербургский БТК стал официальным поставщиком формы для волонтеров ПМЭФ

Петербургский производитель одежды БТК стал официальным поставщиком формы для волонтеров и временного персонала Российского инвестиционного форума, Международного арктического форума, Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума.

Как говорится в сообщении компании, распространенном 27 февраля, она подписала соответствующее соглашение с организатором данных деловых мероприятий — фондом «Росконгресс».

Кроме того, БТК сошьет ветровки для представителей средств массовой информации, освещающих эти бизнес-форумы. Одежда будет производиться в России из отечественных тканей и материалов. Фонд «Росконгресс», в свою очередь, будет оказывать БТК услуги информационно-рекламного характера.

Сумму контракта стороны не раскрывают, объясняя это тем, что сотрудничество будет длиться не один год и точное число участников и необходимой одежды подсчитать сложно. Однако в 2016 году планируется поставить около 2 тыс. единиц формы.