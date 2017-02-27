Петербурженку будут судить за убийство из ревности

Ревность довела петербурженку до суда. Эмоции затмили разум женщины, и она убила возлюбленного.

Как сообщает прокуратура Петербурга 27 февраля, уголовное дело в отношении ревнивой дамы уже направлено в Пушкинский районный суд. Прокуроры сообщают подробности преступления, случившегося в конце ноября 2016 года: преступление произошло в салоне автомобиля, где обвиняемая Ольга Петрова, находясь на пассажирском сиденье припаркованной машины, приревновала своего кавалера и воткнула нож ему в шею.

От полученной раны мужчина скончался на месте.