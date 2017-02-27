Глава ВТБ сравнил Россию с Габоном

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил уровень развития транспортной инфраструктуры РФ с Габоном, выступая 27 февраля в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Думаю, что денег мало. Денег очень мало государство тратит. Безумно мало и раньше тратило, и сейчас. И в тучные годы, и не в тучные годы. И я думаю, что отсутствует нормативная база, законодательная база плоха до сих пор для работы государственно-частного партнёрства. Поэтому в купе это все даёт, что мы находимся по развитию транспортной инфраструктуры где-то на уровне Габона", – сказал Костин, передает RNS.

Отметим, что ВТБ входит в концорциум, который строил Западный скоростной диаметр в Петербурге – первую платную автомагистраль в стране.