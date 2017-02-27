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27.02.2017 12:00
Захар Прилепин о том, когда закончится война на Украине
Писатель Захар Прилепин недавно стал заместителем командира батальона на Донбассе и, как говорит, будет сражаться за непризнанную республику с оружием в руках. О том, зачем писателю вздумалось менять перо на ружье, Захара Прилепина расспросили замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков и ведущая Ольга Маркина.
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