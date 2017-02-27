Захар Прилепин о том, когда закончится война на Украине

27.02.2017 12:00

Писатель Захар Прилепин.

Писатель Захар Прилепин недавно стал заместителем командира батальона на Донбассе и, как говорит, будет сражаться за непризнанную республику с оружием в руках. О том, зачем писателю вздумалось менять перо на ружье, Захара Прилепина расспросили замредактора "Фонтанки" Евгений Вышенков и ведущая Ольга Маркина.