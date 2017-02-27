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27.02.2017 11:41

Петербургские автозаводы увеличили в январе объем производства в 2,4 раза

Петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota в январе 2017 года выпустили 25 200 легковых автомобилей, что в 2,4 раза выше показателя января 2016 года, подсчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб».

По выводам экспертов, обнародованным 27 февраля, такой рост был ожидаем. «Показатель выпуска автомобилей в Петербурге в январе прошлого года стал самым низким за последние пять лет, тогда причиной стала остановка завода Hyundai в связи с подготовкой к производству модели Creta», – отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Рост производства зафиксирован не только на Hyundai. Toyota нарастила выпуск за счет новой модели RAV4, а Nissan – по причине низкой базы прошлого года и стабильного спроса на свою продукцию, говорят в «Auto-Dealer-СПб».

«В дальнейшем динамика роста будет постепенно уменьшаться, но по итогам нынешнего года мы ожидаем увеличения производства», – заключает Михаил Чаплыгин.

Доля продукции петербургских предприятий в общероссийском объеме выпуска автомобилей в январе 2017 года составила 32% (по итогам 2016 года – 25,6%).


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