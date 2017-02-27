ВЦИОМ: Россияне не хотят заниматься бизнесом

Россияне убеждены, что вести честный бизнес в стране невозможно, и одобряют разные виды предпринимательской деятельности, но не готовы сами что-либо предпринимать.

Согласно результатам, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 27 февраля, 93 процента опрошенных хорошо относятся к тем соотечественникам, которые занимаются мелким и средним бизнесом, и лишь 5 процентов не одобряют деятельности коммерсантов. Куда более кардинально разошлись мнения респондентов на вопрос о том, можно ли заниматься предпринимательской деятельностью честно, ничего не скрывая: 41 процент считают, что это реально, и 56 процентов такой возможности для бизнесменов не видят. Иметь свое дело хотели бы 27 процентов опрошенных, из них большинство молодые люди до 24 лет.

Тех, кто не стал бы заниматься бизнесом, существенно больше — 67 процентов, большинство из которых пожилые женщины. Эксперты отмечают, что когда-либо предпринимательством занимались только 14% россиян.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются бизнесмены, опрошенные считают бюрократию (26%), налоги (20%) и большие затраты (14%). Прогореть боятся только 3% опрошенных и еще 1% опасается рэкетиров.

Наказать предпринимателей, которые не регистрируют свой бизнес, готова только четверть опрошенных, большая же часть относится к владельцам небольших мастерских, ателье и ферм с сочувствием и пониманием. Респонденты ВЦИОМа считают, что такие предприниматели не регистрируют свой бизнес из-за низких доходов (30%), собственной жадности (27%) и высоких налогов (22%). Инфляцию и неуверенность в завтрашнем дне причиной для уклонения от налогов сочли только по одному проценту россиян. При этом среди тех, кто имеет подобный небольшой бизнес, официально занимаются коммерческой деятельностью 85%.

В опросе участвовали 1200 респондентов. Он приурочен к Российскому инвестиционному форуму, который начался в Сочи в понедельник, 27 февраля, при участии председателя правительства России Дмитрия Медведева.