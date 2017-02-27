ВЦИОМ: Россияне не хотят заниматься бизнесом

Еще
15:19 27.02.2017
Пришлите свою новость!
15:10
Глава ДНР создал штаб по управлению украинскими предприятиями
14:59
Егоров рассудит ЦСКА и "Зенит"
14:50
Премьер-министр РФ: Россия справилась с кризисом
14:46
Полностью соблюдать Великий пост собираются только 2% россиян
14:43
Результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия" аннулирован
14:32
Задержан петербуржец, обвиненный в сексуальном насилии над 5-летним пасынком
14:28
"Зенит" начал готовиться к матчу с ЦСКА
14:23
В Петербурге поймали пятерых "зацеперов", в том числе взрослых
14:19
FIFA завершила инспекцию стадиона на Крестовском
14:16
Дело главы Колпино Вадима Иванова направлено в суд
14:10
Маленький мальчик ранен в ДТП в Петербурге
14:08
Албин: Газон стадиона на Крестовском будет в идеальном состоянии к 21 апреля
13:59
"Байкал-Энергия" извинился перед болельщиками за матч с "Водником"
13:50
Минюст Франции займется возможными кибератаками на кандидатов в президенты
13:38
В Пулково задержан израильтянин, находившийся в розыске 16 лет
13:34
Более центнера "молочки" развернули за сутки на границе с Финляндией
13:30
Главный редактор «ДП»: Всё будет как при шведах
13:24
Две мотострелковые бригады ЗВО подняты по учебной тревоге
13:21
Суд ввел наблюдение в компании «ВЭСТ-Капитал» Артема Маневича
13:14
ФИФА: Проблему вибрации на "Крестовском" скоро решат
13:14
За неуплату алиментов петербуржца отправили на исправительные работы
13:00
Кронштадтский морской завод оспорит претензии УФАС по ремонту «Авроры» в суде
12:56
Курс доллара вырос на полрубля
12:41
«Адмирала Григоровича» отправили в Сирию
12:33
В Петербурге пойдут дожди
12:31
Власти разрешат построить больше жилья в Каменке, чтобы завершить дома ГК «Город»
12:24
Убийство министра: Парадоксы одного покушения
12:22
Петербургский БТК стал официальным поставщиком формы для волонтеров ПМЭФ
12:16
Финского депутата уволили из-за мошенничества с командировочными
12:12
Петербурженку будут судить за убийство из ревности
12:02
Глава ВТБ сравнил Россию с Габоном
12:00
Захар Прилепин о том, когда закончится война на Украине
11:50
Кудрин предрек РФ слабый экономический рост
11:45
Для петербуржца праздники закончились отравлением метанолом и реанимацией
11:41
Петербургские автозаводы увеличили в январе объем производства в 2,4 раза
11:31
ВЦИОМ: Россияне не хотят заниматься бизнесом
11:23
Путин поговорил с Назарбаевым
11:17
Заседание КДК по матчу "Водник" - "Байкал-Энергия" перенесено
11:08
Китай хочет запустить новую ракету-носитель до конца 2018 года
10:55
Главы ДНР и ЛНР заявили о вводе внешнего управления на украинских предприятиях с 1 марта
10:49
Финскую визу сделают за две недели
10:43
Голодец: Около 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ
10:37
"Квадрат": Рынок новостроек поставил рекорды минимализма
10:31
Янукович рассказал немецким журналистам о встречах с Путиным, Майдане и разводе
10:25
Петербуржцы заплатили 30 миллионов за нарушения ПДД
10:19
Москва выступила за участие курдов в межсирийских переговорах
10:09
Фонд AdVita просит помочь собрать средства гигиены для онкобольных пациентов
10:03
Украина арестовала имущество в Крыму на 720 млн рублей
09:55
Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост
09:43
ЗакС начинает формировать Общественную палату Петербурга
09:33
NYT заявила о планах Трампа резко увеличить расходы на оборону
09:25
СМИ: «Роснефть» хочет продать Чечне свои активы за 12,5 млрд
09:17
СК предложил увеличить срок расследования экономических преступлений
09:09
На Зайцева тушили KIA
09:01
СМИ: Неформальный избирательный штаб Путина начнет работать в марте
08:45
Ведущий "Оскара" отправил твит Трампу в прямом эфире
08:37
ДТП с пешеходами на Лиговском: водитель перенес судороги
08:29
Сирийская армия взяла стратегически важную высоту на подступах к Пальмире
08:21
Мюзикл «Ла-Ла Ленд» выиграл шесть «Оскаров»
08:13
Опрос: крымские татары не хотят на Украину
08:05
Бизнесмен Билден отказался быть министром ВМС США
07:15
Fort Group выходит из "Делового Петербурга"
00:22
Пять компаний освоят миллиарды капремонта в Ленобласти
00:15
Российские спортсмены завоевали 13 медалей в третий день Военных игр в Сочи
00:06
Авиалайнер вылетел из Волгограда в Бирмингем с умершим пассажиром на борту
00:05
На Народной грузовик намотало на столб
26/02
В матче чемпионата России по хоккею с мячом было забито 20 автоголов
26/02
В Дамаске обстреляли район рядом с посольством России
26/02
Объявлен официальный перезапуск Nokia 3310
26/02
Две девочки-ровесницы пострадали в ДТП на Говорова
Предыдущие новости
Архив материалов
Работа
Версия для печати
27.02.2017 11:31

ВЦИОМ: Россияне не хотят заниматься бизнесом

Россияне убеждены, что вести честный бизнес в стране невозможно, и одобряют разные виды предпринимательской деятельности, но не готовы сами что-либо предпринимать.

Согласно результатам, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 27 февраля, 93 процента опрошенных хорошо относятся к тем соотечественникам, которые занимаются мелким и средним бизнесом, и лишь 5 процентов не одобряют деятельности коммерсантов. Куда более кардинально разошлись мнения респондентов на вопрос о том, можно ли заниматься предпринимательской деятельностью честно, ничего не скрывая: 41 процент считают, что это реально, и 56 процентов такой возможности для бизнесменов не видят. Иметь свое дело хотели бы 27 процентов опрошенных, из них большинство молодые люди до 24 лет.

Тех, кто не стал бы заниматься бизнесом, существенно больше — 67 процентов, большинство из которых пожилые женщины. Эксперты отмечают, что когда-либо предпринимательством занимались только 14% россиян.

Основными трудностями, с которыми сталкиваются бизнесмены, опрошенные считают бюрократию (26%), налоги (20%) и большие затраты (14%). Прогореть боятся только 3% опрошенных и еще 1% опасается рэкетиров.

Наказать предпринимателей, которые не регистрируют свой бизнес, готова только четверть опрошенных, большая же часть относится к владельцам небольших мастерских, ателье и ферм с сочувствием и пониманием. Респонденты ВЦИОМа считают, что такие предприниматели не регистрируют свой бизнес из-за низких доходов (30%), собственной жадности (27%) и высоких налогов (22%). Инфляцию и неуверенность в завтрашнем дне причиной для уклонения от налогов сочли только по одному проценту россиян. При этом среди тех, кто имеет подобный небольшой бизнес, официально занимаются коммерческой деятельностью 85%.

В опросе участвовали 1200 респондентов. Он приурочен к Российскому инвестиционному форуму, который начался в Сочи в понедельник, 27 февраля, при участии председателя правительства России Дмитрия Медведева.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02

Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование

В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31

Tele2 доверяет молодым специалистам

Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00

Tele2 приглашает на стажировку

Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ВЦИОМ: Россияне не хотят заниматься бизнесом
Голодец: Около 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ
Охранное предприятие не устроил пол кандидата на должность охранника
Росстат: Долги по зарплате в РФ резко выросли
В Петербурге в ближайшие три месяца уволят более 5 тысяч человек
Бюджетникам разрешили вместо карт «Мир» получать зарплату в кассе
ПФР: Средний размер пенсии в России составил более 14 тысяч рублей
Самая высокооплачиваемая профессия в США - терапевт
МВД РФ предложило выдворять мигрантов из ЕАЭС за работу без трудовых договоров
Минтруд пересмотрит запрет от 1974 года о работе женщин в шахтах
Це без одной весны Европа
Рецидив Шикотана на Новой Земле
В Петербурге назвали лучших врачей и медсестер 2016 года
Кузница летчиков-самоубийц
Поддержавшего Шнура чиновника оттолкнула аудиторская проверка
Без повода не чирикай
Кто не работает - того едят
Как Россия перестала ругать Uber
Власти обещают увеличить число бедных
Конвейер пустили в долг
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Убийство министра: Парадоксы одного покушения

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Петербуржцы победили в чемпионате по вейкбордингу

Новогодние украшения перекрыли пешеходам Дворцовый мост

Александр Николаев/Интерпресс

"Рекон" показал историю - от античности до XX века

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Несколько тысяч человек почтили память Немцова на Марсовом поле

кадр из видео

Падение финна и норвежца принесло России золото на ЧМ по лыжным гонкам

Новости компаний
VSwork.ru
30.06.2016 14:02
Советы от VSwork: стоит ли проходить тестирование
В скором времени интересующие компании на специализированных сетевых ресурсах по поиску работы не будут обращать внимания на ваше резюме.
10.10.2014 11:31
Tele2 доверяет молодым специалистам
Tele2 публикует итоги ежегодной летней стажировки для студентов ведущих российских вузов - «Tele2 Praktik». В 2014 году заявки на участие в программе подали две тысячи молодых специалистов
Tele2
28.02.2014 20:00
Tele2 приглашает на стажировку
Tele2 объявляет о старте ежегодной стажировки для студентов российских вузов «Tele2 Praktik». В этом году программа проходит в15 регионах России
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.